«Боимся грохнуться в обморок от теплового удара»: сотрудники салонов красоты мечтают последовать примеру тульской медсестры

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4 июня 2020, 10:50 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Global Look Press

В Подмосковье заработали салоны красоты. Клиентов пока еще не так много, но уже через несколько дней ожидается большой наплыв – за стрижкой и маникюром в область потянется вся Москва. Мастера жалуются на тяжелые условия работы.

Роспотребнадзор требует, чтобы все сотрудники салонов красоты весь день не снимали одноразовый халат, бахилы, нарукавники, шапочку, защитный пластиковый экран для лица. И, конечно же, медицинские маски и перчатки. И если к последним двум атрибутам мастера, и особенно косметологи, в принципе привыкшие, то вот в остальном обмундировании находиться особенно непросто. Ситуацию отягчают необходимые для работы специальные мощные лампы и свет от зеркал. Парикмахеры постоянно включают фен.

Мастера признаются, что успевают вспотеть, как в сауне, уже через 5-10 минут. С лица градом падает пот, через вспотевший защитный экран трудно рассмотреть мелкие детали, быстро устают глаза. Тем не менее, работать никто не отказывается – после нескольких месяцев безденежья люди согласны на любые условия. Лишь бы не упасть в обморок от удушья. Некоторые работницы индустрии красоты уже подумывают о том, чтобы работать в бикини. Помните, в 90-ые годы были такие парикмахерские, в которых клиентов стригли полуголые девушки. Может, к этому и придем. Но не из-за стремления к разврату, а элементарного желания выжить.