Автобус с вахтовиками попал в ДТП в ХМАО

Четыре вахтовика пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. По данным регионального управления МВД, автобус ГАЗ вез из Сургута вахтовиков, в нем находилось 14 человек.
Автобус перевернулся на 237-м км трассы Сургут - Карымкары. По предварительным данным, пострадали четыре человека.
На данный момент известно, что автобус съехал в кювет и перевернулся из-за того, что произошло повреждение колеса. Сейчас решается вопрос о госпитализации пострадавших людей.
Возможно, будет задействована санавиация. Сотрудники ГИБДД едут на место аварии.