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Автобус с вахтовиками попал в ДТП в ХМАО

, 08:45 [ «Аргументы Недели» ]

Автобус с вахтовиками попал в ДТП в ХМАО
скорая помощь, фото: Zamir Usmanov, globallookpress.com

Четыре вахтовика пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. По данным регионального управления МВД, автобус ГАЗ вез из Сургута вахтовиков, в нем находилось 14 человек.

Автобус перевернулся на 237-м км трассы Сургут - Карымкары. По предварительным данным, пострадали четыре человека.

На данный момент известно, что автобус съехал в кювет и перевернулся из-за того, что произошло повреждение колеса. Сейчас решается вопрос о госпитализации пострадавших людей.

Возможно, будет задействована санавиация. Сотрудники ГИБДД едут на место аварии.

ИЧ

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