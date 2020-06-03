Сергей Аксенов: За 150 лет метеонаблюдений в этом году выпало наименьшее количество осадков

Аргументы Недели → Общество 13+

3 июня 2020, 18:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Высохшее водохранилище в Крыму, фото: соцсети

Такое заявление сделал глава Крыма. По его словам, главная задача – не допустить резкого увеличения цен на с/х продукцию.

В комментарии, который Сергей АКСЕНОВ дал «Крым 24» по поводу посевной кампании, он, отвечая на вопрос «Хватит ли Крыму урожая?», молниеносно отреагировал, что «Крыму хватит всего».

По словам главы региона «за 150 лет метеонаблюдений в этом году наименьшее выпало количество осадков», но «преодолеть эти сложности возможно».

АКСЕНОВ заверил, что сельскохозяйственная отрасль обеспечена всем необходимым и главная задача, это «сохранить уровень цен на продовольствие – резких скачков не должно быть».

По мнению губернатора, крымские товары выгодно отличаются по качеству от завозимых из других регионов, что отмечают гости. О каких конкретно гостях шла речь и чем их угощал, и кто он не уточнил.