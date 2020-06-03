Психолог рассказала, почему ребенку необходим домашний питомец

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3 июня 2020, 17:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

фото: pixabey

Психолог Наталья Панфилова рассказала, что появление в доме животного учит ребёнка заботиться о ком-то, кроме себя. К тому же через общение с ним к малышу приходит понимание того, что на его действия могут реагировать по-разному.

Питомец, в отличие от некоторых родителей, не будет игнорировать поведение, которое ему не нравится, и искать подход в общении. Кроме того, ребёнок моментально получает обратную связь от своих действий — если он дёрнет собаку за хвост, животное покажет, что ему это не нравится.

"Общение с питомцем показывает чаду, что мир не всегда будет встречать его с распахнутыми объятиями. Если у чада тонкая психическая организация, родителям нужно помочь ему пережить негативную обратную связь от питомца. Потому что с такой реакцией окружающих ребёнку придётся сталкиваться и в обычной жизни. Дети, к примеру, часто дразнятся и идут на конфликт. Общение с животным — лакмусовая бумажка того, что может происходить в социуме", - объяснила эксперт.