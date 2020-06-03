«Краснодар Водоканал» реконструирует значимый объект водоотведения

«Росводоканал Краснодар» (
В соответствии с планом проводимых мероприятий осуществляется замена напорной сети канализации диаметром 630 мм общей протяженностью 70 метров. Кроме того, специалисты проводят ремонт камеры гашения, выполняющей функции накопления сточных вод, регулирования их притока и распределения.
«Реконструкция насосной станции направлена на повышение надежности и качества обслуживания потребителей. Обновление городских коммуникаций является необходимым условием для развития инфраструктуры Краснодара и строительства нового жилья в центральной части города. Сейчас станция функционирует по временной схеме и выйдет в рабочий режим в середине июня после завершения всех работ», — рассказал директор по производству
Важно отметить, что проведение этих работ не отразится на жителях Краснодара. Мероприятия на объекте и сетях осуществляются без ограничения оказания услуги.