«Краснодар Водоканал» реконструирует значимый объект водоотведения

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3 июня 2020, 16:54 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

«Росводоканал Краснодар» ( ООО «Краснодар Водоканал» ) в рамках реализации производственной программы продолжает реконструкцию канализационно-насосной станции Шнековая-1 проектной мощностью 1200 кубометров/час, обеспечивающей транспортировку стоков более десяти тысяч абонентов центральной части города.

В соответствии с планом проводимых мероприятий осуществляется замена напорной сети канализации диаметром 630 мм общей протяженностью 70 метров. Кроме того, специалисты проводят ремонт камеры гашения, выполняющей функции накопления сточных вод, регулирования их притока и распределения.

«Реконструкция насосной станции направлена на повышение надежности и качества обслуживания потребителей. Обновление городских коммуникаций является необходимым условием для развития инфраструктуры Краснодара и строительства нового жилья в центральной части города. Сейчас станция функционирует по временной схеме и выйдет в рабочий режим в середине июня после завершения всех работ», — рассказал директор по производству ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов.

Важно отметить, что проведение этих работ не отразится на жителях Краснодара. Мероприятия на объекте и сетях осуществляются без ограничения оказания услуги.