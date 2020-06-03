Инфектолог Латвии: эпидемия продолжается

Главный инфектолог Латвии Уга Думпис охарактеризовал ситуацию с коронавирусом в стране: эпидемия продолжается.
«Зараженные находятся в разных регионах, и это говорит о том, что эпидемия продолжается. Будут еще приезжие, которым не нужно соблюдать 14-дневную самоизоляцию, и новые смягчения ограничений», - заявил инфектолог.
Начиная с сегодняшнего дня (3 июня), после прибытия в Латвию из большинства европейских стран, больше не нужна будет 14-дневная изоляция. Так установило правительство Латвии.
ЧС в Латвии будет отменена 9 июня. За сутки выявлено пять инфицированных в стране.