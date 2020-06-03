Инфектолог Латвии: эпидемия продолжается

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3 июня 2020, 16:13 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Главный инфектолог Латвии Уга Думпис охарактеризовал ситуацию с коронавирусом в стране: эпидемия продолжается.

«Зараженные находятся в разных регионах, и это говорит о том, что эпидемия продолжается. Будут еще приезжие, которым не нужно соблюдать 14-дневную самоизоляцию, и новые смягчения ограничений», - заявил инфектолог.

Начиная с сегодняшнего дня (3 июня), после прибытия в Латвию из большинства европейских стран, больше не нужна будет 14-дневная изоляция. Так установило правительство Латвии.

ЧС в Латвии будет отменена 9 июня. За сутки выявлено пять инфицированных в стране.