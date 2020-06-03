Комиссия Сейма Латвии: георгиевской ленточке не бывать

Комиссия Сейма по правам человека и общественным делам сегодня, 3 июня, поддержала законопроект, запрещающий использование георгиевской ленточки на массовых мероприятиях.
Итак, в Латвии комиссия Сейма концептуально поддержала законопроект, запрещающий использование георгиевской ленточки на шествиях, парадах, пикетах и собраниях.
«Учитывая экспансию России на Украине и реализуемая этой страной тоталитарная идеология в отношении бывших республик СССР, у Латвии есть основание отметить достаточную угрозу нашему демократическому строю и безопасности. Запретив использование георгиевской ленточки, мы бы ограничили распространение такой идеологии», - заявил председатель Артус Кайминьш.
Интересно, а что это за страна, которая боится георгиевской ленточки? Смешно, однако.