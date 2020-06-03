За пересечение границы с Россией украинцу грозит до 2 лет тюрьмы и статья за хранение запрещенных веществ

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3 июня 2020, 15:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Фото: соцсети

История, явно унизительная для военных сил Украины, может закончиться далеко не штрафом к нарушителю границы.

Напомним, что о задержании военнослужащего соседнего государства ФСБ рассказала 2 июня 2020 года.

Из представленных общественности видеозаписей, на которых протрезвевший украинец делает признательные показания, следует, что он использовал свой выходной для отдыха с друзьями и все перебрали с алкоголем. После чего, руководствуясь мотивами, которые он описывает смутно, наотдыхавшийся решил прогуляться в Россию.

Задержанный, мимоходом описывает, что подошел сначала к украинскому пограничному посту, а потом пошел в сторону российской погранзаставы. При этом, родная сторона никак не противодействовала этому.

Как рассказал «Аргументам недели – Крым» бывший пограничник ВСУ, крымский блогер Александр ТАЛИПОВ, по правилам, при нарушении границы должны быть предприняты все меры предотвращения этого, вплоть до применения оружия. «Это говорит лишь, что вся их боеспособность лишь в обстреле мирных жителей», - сделал вывод ТАЛИПОВ.

Вдобавок, у нарушителя обнаружили пакет с веществом, похожим на коноплю. Сам он о факте появления его в кармане одежды ответил уклончиво, что, вероятно, это ему дали собутыльники.

Ни о весе наркотика, ни о том, что это, официально пока не сообщается – вещдок отправлен в лабораторию.

Александр ТАЛИПОВ не исключает, что пункт с наркотиками может сильно отяготить положение задержанного. И если за пересечение границы ему грозит от 200 000 рублей штрафа до 2 лет тюрьмы, то по «наркотической» 228 статье уголовного кодекса, тюремное заключение может возрасти в значительной степени.