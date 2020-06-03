Врач-эпидемиолог сравнил коронавирус с ВИЧ

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3 июня 2020, 15:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

В России за сутки выявили 8536 случаев заражения коронавирусом. Из новых случаев заражения коронавирусом больше всего — 1842 — обнаружили в Москве. В то же время для столицы это число стало минимальным с середины апреля. Всего же в России коронавирус выявили у 432,2 тыс. человек.

Врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко сравнил коронавирус с ВИЧ. Он подчеркнул, что если носителю вируса надеть маску и перчатки, то он будет безопасен для окружающих.

"Проведем аналогию с ВИЧ. Мы сначала от него шарахались, но если мы будем соблюдать меры предосторожности, то все будет в порядке. Но у человека ВИЧ на всю жизнь, а с COVID-19 всего 10-14 дней. Так что в целом мы движемся к выправлению ситуации»", - сказал он. Также Онищенко добавил, что тотальной вакцинации не будет и отметил, что прививаться обязательно нужно тем, кто находится в группе риска. Как правило, это работники торговли, медики и журналисты.