ПФР начал выплачивать пособия на детей в 10 тысяч рублей

Аргументы Недели → Общество 13+

3 июня 2020, 15:58 [ «Аргументы Недели» ]

Пенсионный фонд России с 1 июня начал выплачивать пособия на детей с трех до 15 лет включительно в размере 10 тысяч рублей. Заявление на единовременную выплату на ребенка от трех до 16 лет можно подать онлайн до 1 октября 2020 года. Выплата положена только гражданам РФ, проживающим в России.

Ребенок также должен иметь российское гражданство. 16 лет ему должно исполниться не позднее 1 июля. На выплаты уже поступило 12,5 млн заявок. Предположительно, по 10 тысяч получат родители не менее 15 млн детей.

Пресс-служба Пенсионного фонда России сообщила, что фонд перечислил первые выплаты на сумму 146 млрд рублей.

Многодетная семья из Калуги сообщила "Аргументам недели", что получила по 10 тысяч рублей на школьников 13 и девяти лет буквально через день после подачи заявления.

Произвести такую беспрецедентную выплату на детей распорядился Владимир Путин.