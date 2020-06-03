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«Роскосмос» ответил на предложение подарить Дмитрию Рогозину абонемент в батутный центр

, 15:59 [ «Аргументы Недели» ]

«Роскосмос» ответил на предложение подарить Дмитрию Рогозину абонемент в батутный центр
Дмитрий Рогозин, фото:Roscosmos/via Globallookpress.com

Управляющий одной из сетей батутных центров лично готов подарить главе “Роскосмоса” Дмитрию Рогозину абонемент своей компании и нанять тренера. Глава пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко дал на это мужчине совет.

"В ответ на "предложения" одного из спортивных комплексов главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину рекомендуем направить весь свой благородный пыл на обучение детей из детских домов. Хотя бы польза будет от этого порыва. И потом рассказать о результатах в радиопрограмме", - написал Устименко в соцсети.

Рогозин объяснил, что значили слова про батут и американских астронавтов.

НС

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