Эксперты прогнозируют раскол в РПЦ

В докладе, подготовленном экспертами АСК, отмечается, что с выходом из пандемии «РПЦ вступит в эпоху серьезного церковного кризиса, который будет проходить как по внешнему, более заметному, контуру, так и внутри».

Внешним контуром авторы исследования называют выстраивание взаимоотношений между религиозной организацией и государством, внутренним - разрыв между «партией власти» и церковными «диссидентами».

В исследовании отмечено:

«26 марта 2020 года рабочая группа при патриархе прокомментировала рекомендации гражданских властей Москвы и Московской области гражданам «воздержаться от посещения религиозных объектов». В комментарии было сказано, что «пастырский долг духовенства будет в полном объеме исполняться по отношению ко всем тем верующим людям, которые находят для себя необходимым в нынешнее трудное время прийти в храм для молитвы о своих близких и о нашем народе. 3 апреля 2020 года патриарх Кирилл обратился с посланием к преосвященным архипастырям, священнослужителям, монашествующим и мирянам епархий на территории Российской Федерации. В послании патриарх призывал «продолжать ревностно совершать богослужения». Как показали последующие события, патриарх, как и лидер светской власти, самоустранился от централизованного решения взаимодействия с органами государственной власти по вопросам пандемии, предоставив владыкам митрополий и епархий самим решать проблемы с властями субъектов РФ»

В итоге режим ограничений во время празднования Пасхи для прихожан РПЦ оказался неоднозначным: в 43 субъектах РФ храмы были открыты, а в 42 – закрыты. Закрытие храмов происходило «через административное давление, угрозы штрафов, предписания санитарных врачей, апелляции к сохранению подвергающихся опасности жизней сограждан при неубедительной позиции епархиальных архиереев». Проведение празднования Пасхи в формате онлайн, как отмечают авторы исследования, увеличило разрыв между церковными «захожанами» и прихожанами. Последние стали открыто выдвигать обвинения светским властям, не позволившим отпраздновать торжество по всем существующим канонам.

«Отсутствие у церкви активной социальной и публичной позиции по многим насущным для ее паствы вопросам сделало ее положение в российском социуме крайне уязвимым. Сегодня церковь проявляет активную социальную позицию в публичном пространстве лишь при имущественных спорах либо при активном противодействии населения строительству культовых объектов. Все это не может не усиливать антиклерикальных настроений в обществе, которые теперь поддерживаются не только агностиками, атеистами, безбожниками и последователями тоталитарных сект, но и значительной частью населения из категории «прихожан» РПЦ», - считают авторы доклада.

По мнению экспертов АСК, внутренняя политика Московского патриархата с принятием в 2009 году нового устава РПЦ завершила процесс «абсолютизации архиерейской власти в церкви».

«Это привело к нарастанию внутренних противоречий между клиром и паствой. При росте доли православного взрослого населения с 31% в 1991 году до 72% в 2008 году, доля среди них, посещающих хотя бы один раз в месяц церковные богослужения, сначала выросла с 2% (1991 год) до 9% (1998 год), а затем снизилась до 7% (2008 год). Все это отражает глубинные закономерности в российском обществе, в котором после идеологического краха коммунизма и связанного с ним государственного атеизма возникли обратные, компенсирующие процессы воцерковления населения, пошедшие, правда, по облегченному сценарию, который можно описать как «вера и принадлежность без поведения», - отмечается в докладе АСК.

По мнению экспертов, последствием последних событий стало то, что внутри Московского патриархата зародилась «оппозиционная» по отношению к «правящей», возглавляемой патриархом Кириллом, партия. Авторы исследования приходят к выводу: «Не исключено, что на этом фоне появится новая «катакомбная» церковь как альтернатива аффилированному с властью клиру Московской патриархии».

Эксперты АСК считают, что и сама РПЦ вскоре может «трансформироваться в некую квазирелигию, имеющую с христианством и православием только внешнее сходство, на деле же проповедующую милитаризм, патриотизм, непререкаемый авторитет верховной светской власти».