Москалькова об ограничениях на время эпидемии коронавируса: «Должны быть временной мерой»

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3 июня 2020, 15:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Татьяна Москалькова, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова объяснила введение в России защитных мер во время распространения смертельно опасной коронавирусной инфекции COVID-19.

Москалькова заявила, что международные правовые акты обязывают государство защищать жизнь и здоровье граждан, именно поэтому введённые на время распространения коронавируса в России меры были оправданы. По словам омбудсмена, с точки зрения соблюдения прав человека в таких обстоятельствах, как пандемия, необходимо выделить два основных принципа.

Первый — достаточность мер по защите жизни и здоровья, которые являются главными приоритетами деятельности государства. Второй — соразмерность принимаемых мер реальной угрозе. "Такой масштабной эпидемии не было, сейчас нарабатывается первый опыт", - подчеркнула Москалькова.

"Одно из определённых международными документами условий таких ограничений в том, что они должны быть временной мерой. Очень важно понимать, когда ограничения будут сняты, прекращены", - рассказала Москалькова.