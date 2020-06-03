Министерство обороны Латвии: не сотрудничай с оккупационной властью

Аргументы Недели → Общество 13+

3 июня 2020, 14:53 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Буклет «Как действовать в случае кризиса», фото: соцсети

Министерство обороны Латвии презентовало буклет «Как действовать в случае кризиса». В буклете много рекомендаций о том, как лучше пережить ситуации, связанные с эпидемиями, техногенными катастрофами, природными катаклизмами. Но особое внимание министерство обороны Латвии уделяет «теме» войны.

Министерство обороны Латвии дает советы жителям, как действовать в случае войны.

Итак, кто же собирается «напасть» на Латвию? Сложно сказать… В буклете написано: « Если стране угрожает внешний враг, Кабинет министров объявляет ЧП, армия и ответственные службы предпринимают защитные меры. Латвия будет защищена! Любая информация о сдаче – фальшивая! Вместе с союзниками по НАТО мы будем защищать каждого из вас!»

Нет особого секрета, что в латышских СМИ нередко поднимается вопрос о «нападении» России на Латвию. Жителям страны «тихонько вдалбливают» в голову, что Россия – враг Латвии. И надо быть готовыми если вдруг…

Что советует министерство обороны Латвии?

Конечно, защищать государственную независимость, свободу и демократический строй страны! Участвовать в спасательных работах, выполнять распоряжения ответственных служб! Если уже находишься на оккупированной территории, то не сотрудничать с оккупационной властью, не участвовать в мероприятиях, организованных ими, не давать им интервью, не позволять снимать себя на видео!

Этот пункт не совсем понятен! Если любая информация о сдаче позиций – фейк, то какое сотрудничество с оккупационной властью? Или оккупация, или жизнь. Министерство обороны, видимо, ненавязчиво советует в случае «нападений», простите, «полечь» на поле боя? Или советует заранее «сдаться»?

Дальше – лучше!

Министерство обороны Латвии призывает население осуществлять вооруженное сопротивление! Если война, конечно! Что это значить? Есть пояснение: саботаж, вредительскую деятельность, гражданское неповиновение, массовые забастовки.

За последние 30 лет массовых забастовок не наблюдалось. Менталитет не тот. А может вспомнить, как Латвия встречала оккупационный режим нацистов в 1941 году? Или другой режим в 1945 году? С цветами! Так о чем же речь?

Право слово, 30 лет Латвия все ждет и ждет, когда Россия нападет… А «враг» все не идет и не идет…

Но если министерство обороны настаивает… Тогда дайте мне маузер! Желательно 1895 года.