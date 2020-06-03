Депутат Мосгордумы: Озеленение городских территорий является одним из важнейших акцентов благоустройства

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3 июня 2020, 14:41 [ «Аргументы Недели» ]

Накануне Всемирного дня охраны окружающей среды и Дня эколога - праздника защитников природы, специалистов по охране окружающей среды, общественных деятелей и экологов-активистов, депутат Московской городской Думы Игорь Бускин рассказал журналистам «Аргументы и Факты» о реализации в Москве экологических инициатив и программ, направленных на сохранение экологии столицы.

«Несмотря на то, что Москва является одним из самых крупных мегаполисов мира, наша столица богата зелеными насаждениями. Тем более, что Правительством Москвы, Мэром города всячески поддерживается такая инициатива. Сегодня существуют программы: «Миллион деревьев», с этого года стартовала новая семейно-экологическая акция «Наше дерево» и многие другие. Подобные акции благотворно сказываются на экологической грамотности горожан, и москвичи начинают бережнее относиться к природе. Озеленение столицы – это очень важный процесс. Благодаря дополнительной высадке деревьев и кустарников, Москва остается одним из самых зеленых мегаполисов мира. Я всегда был сторонником мнения, что весомую роль в повышении комфортности городской среды и снижении уровня загрязнения играет именно озеленение города. Поэтому хочу обратиться ко всем жителям столицы. Не бойтесь высаживать у себя во дворах плодовые деревья: яблони, вишни, груши, естественно, с учетом подземных коммуникаций и согласования паспорта цветников. Они и выглядят очень красиво, и ничуть не меньше дают кислорода, чем другие растения. А если возникнут какие-либо вопросы или пожелания по этому поводу, я всегда открыт для диалога и готов помочь как депутат Московской городской Думы», - сказал Игорь Бускин.

Игорь Бускин отметил, что озеленение городских территорий столицы является одним из важнейших акцентов благоустройства города.

«Москва – уникальный город! Казалось бы, зелень и природа не могут сочетаться со словом «мегаполис», но это не так. Возможно абсолютно все! Главное, захотеть поставить перед собой и городом правильные задачи и приложить усилия. Одна из самых главных задач для нашей столицы – не просто сохранить, а увеличить зеленый фонд города. Озеленение Москвы – очень важный аспект в благоустройстве столицы. Я считаю, что нашей столице требуется «Зеленый стандарт» – городской закон, согласно которому площадь зеленых насаждений будет увеличиваться, а качество – улучшаться! На данный момент продолжаю активно работать в этом направлении. Вспомните, каким был Лосиноостровский район несколько десятков лет назад. И взгляните на него сейчас – современный район с развитой инфраструктурой», - сказал депутат.

Игорь Бускин подробно остановился и на проблеме бесхозных водоемов в городской черте, отметив позитивное влияние на решение проблемы механизма передачи их на баланс конкретных организаций, обеспечивающих их надлежащее содержание.

«Также хочу отметить, что в Москве находится большое количество бесхозяйных водных объектов (прудов, водоемов), из-за чего их состояние неудовлетворительное. Столица нуждается в их реабилитации. Это очень важно для экологической составляющей города. Поэтому было принято решение разработать механизм передачи бесхозяйных водоемов на баланс организаций, в обязанности которых будет входить и их содержание. И не только СВАО, но и всей Москвы. Хочу отметить, что по данному вопросу у нас имеется позитивная практика, например, Джамгаровский пруд. Ежегодно проводятся работы по очистке водной глади и зарыблению. Конечно же, очень важно при проведении каких-либо работ учитывать мнения жителей. В сквере по Олонецкому проезду мы, как учреждение культуры, и активные жители, волонтеры самостоятельно проводим очистку экоплато и высаживаем прибрежные водные растения. На протяжении трех лет мы ведем работы по реабилитации экоплато: чистим его, высаживаем приводные растения, сохраняем флору и фауну» - сказал Игорь Бускин.

По словам депутата, столица комплексно подходит к решению проблемы реабилитации водных объектов в целом, уделяя немалое внимание и воспитанию ответственного отношения к природе у школьников.

«Отрадно, что к реабилитации водных объектов сегодня подходят комплексно. Спасибо большое Мэру Москвы, Департаменту ЖКХ, Департаменту природопользования и охраны окружающей среды, Департаменту образования и префектурам округов за внимание, проявленное к этой экологической проблеме и воспитанию ответственного отношения к природе молодых москвичей. Ежегодно в наших парках проходят экологические акции со школьниками, приуроченные к Дню птиц 1 апреля «Домик для птиц» и в зимнее время «Покорми птиц». Искренне убежден, что чистота окружающей среды начинается, в первую очередь, с нас самих. Мы выступаем за раздельный сбор мусора, но при этом скидываем мангалы, покрышки и бытовой мусор в водоемы после нашего отдыха на природе. Чисто не там, где не убирают, а там, где не мусорят», - сказал он.

«Любите природу! Берегите природу!», - заключил Игорь Бускин, обращаясь ко всем нам.