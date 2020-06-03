Конкретные результаты реализации госпрограмм

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3 июня 2020, 14:38 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко провел совещание, на котором были обсуждены предварительные итоги исполнения государственных программ Краснодарского края в первом квартале 2020 года.



В работе совещания приняли участие руководители краевых органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.



Открывая заседание, председатель ЗСК отметил, что по-прежнему на повестке дня стоят проблемы, которые выявляются ежегодно – распределение средств, заключение соглашений с муниципальными образованиями. Однако, в условиях, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Краснодарского края, средства, не доведенные должным образом до настоящего времени муниципальным образованиям, будут секвестрированы в целях обеспечения сбалансированности и устойчивости краевого и местных бюджетов.



— При таких обстоятельствах мы должны приложить максимум усилий, чтобы каждый сохраненный рубль работал эффективно, — акцентировал Юрий Бурлачко.



С основным докладом выступил министр экономики региона Александр Руппель. Согласно данным, представленным ведомством, по состоянию на 1 апреля на финансирование 26 госпрограмм на 2020 год предусмотрено в объеме почти 290 млрд рублей. Выполнение бюджетных программных назначений за счет средств федерального и краевого бюджетов за первый квартал 2020 года было обеспечено в сумме 47,9 млрд рублей. При этом отмечено отклонение от прогноза кассовых выплат по ряду программ.



В ходе обсуждения представленной информации председатель ЗСК поднял тему обеспечения земельных участков инженерной инфраструктурой, в том числе для семей, имеющих трех и более детей.



Так, по госпрограмме «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры» по данному мероприятию не были заключены соглашения в Сочи и Усть-Лабинском районе. Порядка 130 млн рублей краевых средств планировались к снятию.



— Реализация данного направления является приоритетной задачей региональной жилищной политики. На эти цели мы за последние три года направили почти полмиллиарда рублей в виде субсидий муниципальным образованиям, — сделал акцент Юрий Бурлачко, обращаясь к главам обозначенных муниципальных образований.



Сложившуюся ситуацию пояснили мэр Сочи Алексей Копайгородский и глава Усть-Лабинска Станислав Гайнюченко. Они заверили, что будут приняты исчерпывающие меры по освоению выделенных средств в текущем году.



Особое внимание обратил председатель регионального парламента и на взаимодействие краевого минтранса с муниципалитетами. По словам спикера, на дорожную деятельность ежегодно предусматривается существенное финансирование. В 2020 году дорожный фонд края составил более 37 млрд рублей. И вместе с тем, по результатам оценки хода выполнения государственной программы выявляются определенные проблемы: незаключение соглашений, снятие средств на этапе проведения торгов и определения подрядчиков.



Как прокомментировал руководитель краевого ведомства Алексей Переверзев, сложившая ситуация находится в режиме «ручного управления». На сегодняшний день министерство идет с опережением показателей аналогичного периода прошлого года.



— К теме реализации государственных программ мы будем обращаться неоднократно. Уже сегодня на совещании нам удалось решить ряд проблемных вопросов. Практика показывает, что наш подход к развитию экономики региона оправдал себя, и дает конкретные результаты, - подытожил Юрий Бурлачко.



В завершении депутаты утвердили резолюцию совещания, в которой даны рекомендации органам исполнительной власти региона по устранению обозначенных недоработок.