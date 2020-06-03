Миронов сообщил о бедственном положении актеров: «Театр, которым я руковожу, закрыт. Без работы — огромное количество людей»

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3 июня 2020, 14:17 [ «Аргументы Недели» ]

Евгений Миронов, фото из соцсети

Народный артист РФ, художественный руководитель Государственного театра Наций Евгений Миронов сообщил о бедственном положении артистов, оказавшихся в сложной ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

По словам Миронова, его театра закрыт, без работы, а соответственно и без дохода, остались огромное количество людей.

Миронов написал пост в Инстаграм: «Театр, которым я руковожу, закрыт, и до конца непонятно, как и когда мы снова сможем принять зрителей. Остановились киносъемки. Без работы — огромное количество людей. Многие остаются без заработка. Врачам, работающим в коронавирусных больницах, не хватает элементарных индивидуальных средств защиты. И на этом фоне мне не смешно, когда кто-то шутит над людьми, пытающимися держать под контролем обстановку. Мы сейчас не можем оценить хорошо или плохо они справляются со своими обязанностями — это покажет время.

Посмеялись над Путиным и Собяниным и как-то легче стали ко всему относиться. А легче в данном случае — значит беспечнее. И вот это вот страшно. Борьба с коронавирусом не в финальной стадии. Просто для самоизоляции нет больше никаких экономических ресурсов и моральных сил. Мы все должны вернуться к жизни, но вирус никуда не денется. Мы вынуждены будем носить маски, перчатки и соблюдать профилактические меры еще очень долго. Поэтому, когда я вижу шутки про коронавирус, мне не смешно, а больно».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Евгений Миронов (@emironovofficial) 2 Июн 2020 в 11:47 PDT

В театра Наций у Миронова играют актрисы Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд.

Ранее о бедственном положении артистов сообщал Иосиф Пригожин.