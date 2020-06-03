Дети получат подарки от радио «Континенталь»

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3 июня 2020, 13:44 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Радио «Континенталь» при поддержке застройщика «Икар» проводит социальный проект «Дети – детям»

Радио «Континенталь» при поддержке специализированного застройщика «Икар» проводит социальный проект «Дети – детям», приуроченный ко Дню защиты детей, направленный на поддержку тяжелобольных детей.

«Идея проекта у нас была очень давно, – рассказывает коммерческий директор специализированного застройщика «Икар» Виктория Никольская. – Мы хотим, с одной стороны, оказать максимально адресную помощь, поддержать детей, оказавшихся в сложной ситуации со здоровьем, а с другой – показать маленьким челябинцам, что благотворительность – это нужно и приятно».

Механика акции «Дети – детям» очень проста:

1. Создай своими руками открытку, которая поможет подбодрить и поднять настроение ребенка больного онкологическим, диабетическим, сердечно-сосудистым или иным тяжелым заболеванием. Обязательно подпиши свою открытку и оставь контактный номер телефона.

2. Принеси до 30 июня 2020 г. по адресу ул. Орджоникидзе, 58а, опусти в «Добрый ящик» и получи взамен за своё доброе творчество приз на месте.

3. С 1 по 7 июля авторы лучших трёх работ, по мнению жюри – представителей партнёров проекта, получат топовый электросамокат, гироскутер премиум класса от компании skysmart74.ru и путёвку на базу отдыха.

С 7 по 15 июля радио «Континенталь» и специализированный застройщик «Икар» к каждой открытке добавят нужный и полезный подарок и передадут детям в лечебные учреждения г. Челябинска.

Следите за ходом проекта и его результатами в группе радио «Континенталь» vk.com/radiochel

Поддержим теплом наших сердец детей, которые так в этом нуждаются!

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