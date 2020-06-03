Ошибочка вышла. Пенсионный Фонд потребовал у ветеранов вернуть назад 75 тысяч, выплаченных ко Дню Победы

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3 июня 2020, 13:04 [ «Аргументы Недели» ]

В Амурской области Пенсионный фонд России потребовал у ветеранов боевых действий на острове Даманский вернуть назад деньги, выплаченные им государством к Дню Победы. Как заявили в пенсионном ведомстве, решение о выплатах ветеранам было вынесено ошибочно.

«Ошибочно вынесено решение о выплате вам 75 тысяч рублей на основании указа президента номер 100. Нужно заполнить заявление на добровольное возмещение излишне полученных сумм. Это, конечно, очень смешно, горько и обидно», — «отписались» в пенсионном ведомстве.

В апреле ветераны боевых действий на Даманском - вооруженный конфликт 1969 года между Советским Союзом и Китайской Народной Республикой , приравненные к ветеранам Великой Отечественной войны, получили единовременные выплаты к 75-летию Дня Победы. Однако после отгремевших майских праздников ветеранам Амурской области пришли «письма счастья» из областного пенсионного фонда с требованием вернуть полученные, положенные им по закону деньги, сообщает НТВ.

В чем суть ошибки и почему региональный пенсионный фонд требует вернуть деньги назад, многие престарелые люди понять не смогли и пожаловались на произвол чиновников в ветеранские организации. Однако чиновники пространно объяснили, что в указе Президента говорится только о ветеранах Великой Отечественной и ни слова о «приравненных к ним».

«Перед ветеранами боевых действий на Даманском чиновники извинились. Некоторые уже вернули деньги добровольно и в полном объеме», — сообщили в местном пенсионном фонде. А тем же ветеранам, которые уже успели потратить выплаченные им деньги, предлагается вернуть их по частям из пенсионных накоплений.