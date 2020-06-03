Поклонская показала фото из семейного альбома с новорожденной дочерью

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3 июня 2020, 12:38 [ «Аргументы Недели» ]

Наталья Поклонская, фото: vk.com/nv_poklonskaya

Наталья Поклонская, депутат Госдумы, бывший главный прокурор Крыма, показала свое фото из роддома с новорожденной дочерью на руках. Снимок был размещен в одной из крымский газет 15 лет назад, в январе 2005 года.

«В своём фотоальбоме нашла старую крымскую газету, куда попали с дочкой прямо из роддома», - пояснила 40-летняя Наталья Поклонская. Тогда она работала помощником прокурора Красногвардейского района Крыма. Сейчас дочери депутата Анастасии 15 лет.

«Есть что вспомнить. Счастливые моменты жизни», - пишут в комментариях фолловеры.