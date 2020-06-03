Поклонская показала фото из семейного альбома с новорожденной дочерью

Наталья Поклонская, депутат Госдумы, бывший главный прокурор Крыма, показала свое фото из роддома с новорожденной дочерью на руках. Снимок был размещен в одной из крымский газет 15 лет назад, в январе 2005 года.
«В своём фотоальбоме нашла старую крымскую газету, куда попали с дочкой прямо из роддома», - пояснила 40-летняя Наталья Поклонская. Тогда она работала помощником прокурора Красногвардейского района Крыма. Сейчас дочери депутата Анастасии 15 лет.
«Есть что вспомнить. Счастливые моменты жизни», - пишут в комментариях фолловеры.