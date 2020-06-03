Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Реальное число безработных в России превышает официальные данные в 5-6 раз, а к концу года прогноз - 20 миллионов

, 12:19 [ «Аргументы Недели» ]

Реальное число безработных в России превышает официальные данные в 5-6 раз, а к концу года прогноз - 20 миллионов

Эксперты сайта по рекрутингу оценили число безработных в России в 10 миллионов человек. Они считают, что реальное число безработных в 5-6 раз превышает официальные данные, и цифры резко увеличились из-за пендемии коронавируса.

Однако статистика пока не полная, считает основатель Superjob Алексей Захаров,потому что из-за самоизоляции далеко не все компании смогли юридически оформить увольнение сотрудников и банкротства.

«Сейчас они выйдут из изоляции — и мы сразу увидим рост безработицы. Мы считаем, что работу уже потеряли порядка 10 миллионов человек», — цитирует эксперта «Интерфакс».

Алексей Захаров допустил, что к осени реальное количество безработных в России может вырасти до 20 млн человек.

БИ

В мире

Названо предполагаемое свидетельство причастности США к «созданию» коронавируса

Названо предполагаемое свидетельство причастности США к «созданию» коронавируса

Представители Института Русских стратегий выдвинули аргументы в пользу версии об искусственном происхождении коронавируса COVID-19. Об этом сообщается в материале, появившемся на страницах отечественных СМИ.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью