В Кировской области паломники отправились на крестный ход, несмотря на эпидемию

Аргументы Недели → Общество 13+

3 июня 2020, 11:58 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Крестный ход в Кировской области пройдет с 3 по 8 июня. Епархия не стала отменять его, но рекомендовала иногородним паломникам не приезжать, поскольку власти отказались предоставить медпомощь и сопровождение на пути следования верующих.

Однако местные жители насчитали несколько тысяч человек из других регионов, которые прибыли на службу к Трифоновскому монастырю этим утром и намереваются пройти до села Великорецкого. «Жители Кировской области обеспокоены ситуацией с распространением коронавирусной инфекции и отказываются, как ранее, пускать паломников в свои дворы и дома. Сегодня все силы брошены на борьбу с распространением инфекции, поэтому организованных мест стоянок и ночлега, питания, передвижной камеры хранения, сопровождения медиков, спасателей и других служб в этом году не будет», - пояснили в пресс-службе епархии.

Очевидцы рассказали каналу «Подъём», что людям на площади волонтеры бесплатно раздавали маски, но верующие тут же их снимали, чтобы произнести молитву. Что будут делать с паломниками, нарушившими указания властей, не известно.