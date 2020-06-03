Как будут «донастраивать» систему поддержки

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3 июня 2020, 10:36 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото Олега Каргаполова

Список получателей детских пособий может быть расширен. С таким предложением на рабочем совещании у президента России Владимира Путина выступил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

По мнению главы региона, пособия в размере трех тысяч рублей, которые предоставляют центры занятости, нужно распространить и на тех, кто потерял работу до первого марта, а также на индивидуальных предпринимателей, лишившихся своего статуса.

Кроме того, на ближайшие три месяца необходимо увеличить в три раза минимальное пособие по безработице.

Также в регионе разработана программа поддержки предприятий, которые создадут рабочие места для выпускников вузов и техникумов.

- Это молодые специалисты, делающие первые шаги в профессиональной жизни. В этом году у них был нарушен привычный учебный процесс. Не все смогли пройти практику, где они могли бы проявить себя и получить первую работу, - считает губернатор.

Чтобы реализовать разработанную программу, следует выделить из федерального бюджета стимулирующие субсидии работодателям под создание временных рабочих мест для выпускников. Период действия - от трех до шести месяцев. За это время молодые специалисты смогут зарекомендовать себя и получить профессиональный опыт, а работодатели подберут необходимые кадры.

Еще губернатор предложил создать программу быстрого переобучения граждан, оставшихся без работы. Требуются онлайн-курсы, на которые можно оперативно направлять людей по мере получения службами занятости заявок от работодателей.

- Предлагаю предоставить возможность службам занятости заказывать у организаций высшего и среднего профессионального образования необходимые услуги без проведения длительных конкурсных процедур. Иначе сегодня просто не успеть за изменениями на рынке труда. Это также поддержит и сами учебные заведения, которым пришлось непросто в период ограничений, - уверен Алексей Текслер.

Наконец, было предложено создать онлайн-платформу, на которой специалисты и работодатели могли бы быстро оформить трудовые отношения.

- Это не формат размещения анкеты кандидата, а возможность даже при краткосрочном найме быстрого и удобного оформления полноценных правовых отношений и проведения расчетов по ним прямо на такой цифровой платформе, - объяснил глава региона.

В завершение прозвучали еще два предложения. Одно из них касалось моногородов. Известно, что социальное благополучие таких муниципалитетов зависит от стабильной работы их градообразующих предприятий. В связи с этим требуется распространить меры поддержки на такие компании аналогично принятым в отношении системообразующих предприятий российской экономики.

- Кроме того, важную роль для бизнеса во многих моногородах играют территории опережающего социально-экономического развития и льготы, предоставляемые их резидентам, - продолжил Алексей Текслер. - Первые три года в ТОРах можно получить наилучшие преференции, в том числе льготы по страховым взносам. Для многих территорий этот срок истек в этом году или скоро истекает. Предлагаем продлить этот период еще на один-три года.

Если такая мера поддержки будет принята, удастся запустить второй раунд привлечения инвесторов в ТОРы моногородов.