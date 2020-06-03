Депутат МГД Александр Козлов: Закон об онлайн-собраниях привлечет к обсуждениям больше людей

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3 июня 2020, 10:35 [ «Аргументы Недели» ]

Глава комиссии Мосгордумы по госстроительству и местному самоуправлению Александр Козлов

Глава комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов считает, что закон об онлайн-собраниях жильцов поможет привлечь к обсуждениям как можно больше людей. Об этом парламентарий сообщил в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва».

«На протяжении последних двух лет эти поправки готовились. Теперь Жилищным кодексом предусмотрены общие собрания по принятию вопросов повестки дня в электронном формате. Это поспособствует большей вовлеченности людей, которые раньше не могли принять участия по объективным причинам», - сказал Козлов.

Кроме того, депутат напомнил про столичный опыт проведения дистанционных собраний жильцов.

«У нас в Москве за последние два года работает такой инструмент, как «Электронный дом» на портале «Активный гражданин», который позволяет проводить и общие собрания собственников в режиме онлайн, и проводить опросы жителей. Если, например, кто-то из собственников захочет договориться со своими соседями о проведении субботника, организации какого-то мероприятия. Считаю, что этот инструмент удобен не только в условиях режима самоизоляции, но и в целом это становится удобным сервисом. Потому что зачастую собственники не могут принять участие в классических общих собраниях, когда собираются во дворах, в силу занятости. А «Электронный дом» позволяет из любого рабочего места, с любого гаджета высказаться по вопросам, и этот голос будет учтен», - объяснил Александр Козлов.

Он отметил, что для пожилых людей, которые не пользуются гаджетами, предусмотрен так называемый комбинированный способ участия в собраниях.

«Важная особенность, что для пожилых людей, которые не используют гаджеты, сохраняется комбинированный способ, когда администратор общего собрания оцифровывает классический бюллетень, и голос человека учитывается», - уточнил депутат.

По его словам, проведение собраний жильцов в режиме онлайн существует давно, но принятый закон «донастраивает этот механизм»

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет проводить общие собрания жильцов онлайн.