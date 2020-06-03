Как помогут южноуральским предпринимателям

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3 июня 2020, 10:34 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Татьяна Николаева ]

Фото Дмитрия Куткина

В регионе принят пакет законов в поддержку малого и среднего бизнеса. Они направлены на снижение налоговой нагрузки на предприятия из отраслей, которые в наибольшей степени пострадали от распространения коронавирусной инфекции.

Изменения внесены в налог на имущество организаций и специальные налоговые режимы, активно используемые малым и средним бизнесом. При этом в апреле по решению губернатора для предпринимателей из пострадавших отраслей был вдвое снижен налог на имущество (до 1,1%), а также уменьшен налог на имущество для арендодателей при снижении и предоставлении отсрочки арендной платы таким предпринимателям. Ставки по упрощенной системе налогообложения тогда снизили по категории «доходы» до 1%, «доходы-расходы» – до 5%, а стоимость патента установили в размере одного рубля.

В новых законах расширен перечень получателей данных мер поддержки: внесены дополнительные виды деятельности в соответствии с последними изменениями федерального перечня отраслей. Так, на 2020 год освобождены от уплаты налога на имущество владельцы объектов недвижимости, предназначенных для безопасного пешеходного перехода между двумя и более объектами недвижимости.

Также для арендодателей снижен процент необходимого уменьшения арендной платы арендаторам из пострадавших отраслей. Ранее, чтобы воспользоваться льготой по налогу на имущество, арендодателю следовало снизить арендную плату не менее чем на 50%, теперь – не менее чем на 30%.

Кроме того, вводится 79 дополнительных видов деятельности, в которых индивидуальные предприниматели смогут применять на территории области «налоговые каникулы». Это в том числе деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания, санаторно-курортных организаций, спортивных клубов и ряда других. Воспользоваться нулевой налоговой ставкой могут индивидуальные предприниматели, которые впервые зарегистрировались, начиная с момента вступления закона в силу.

Принятые законы снизят налоговую нагрузку на бизнес почти на 560 миллионов рублей. Поддержка будет оказана примерно 25 тысячам предпринимателей, у которых трудоустроено около 50 тысяч работников.