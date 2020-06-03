20 тысяч челябинских семей получили продуктовую помощь от благотворителей

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3 июня 2020, 07:56 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Продуктовые наборы формируют волонтеры. Фото пресс-службы РМК

В Челябинской области продолжается формирование продуктовых наборов для малообеспеченных граждан. На сегодняшний день помощь получили почти 20 тысяч семей.

Вчера, 2 июня, на складе, где формируются продуктовые наборы, побывали первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт и супруга главы региона Ирина Текслер. Продукты доставляются многодетным семьям и гражданам, попавшим в сложную жизненную ситуацию из-за пандемии коронавируса. В продуктовые наборы включаются бакалейные товары, консервы, кондитерские изделия. Волонтеры еженедельно формируют 4,7 тысячи продовольственных наборов, состоящих из 14 наименований.

«Благодаря РМК мы охватили семьи со взрослыми инвалидами, такие, где есть дети в возрасте 18-19 лет. Формально они уже не относятся к категории «дети-инвалиды». Но, тем не менее, очень многие мамы обращались, поскольку эти дети тоже нуждаются в поддержке и помощи. Работа идет в режиме горячей линии. Некоторым людям стыдно прийти в органы соцзащиты и попросить о помощи, а такие акции помогают поддержать всех», – подчеркнула Ирина Гехт.

Ирина Текслер поблагодарила организаторов и волонтеров, а также отметила, что наборы формируются из продуктов производителей Челябинской области.

«Русская медная компания продолжит поддерживать граждан, попавших в сложную жизненную ситуацию из-за пандемии коронавируса. Мы видим, что многие трудоспособные граждане потеряли работу, чей-то ежемесячный доход сократился. Для них продуктовые наборы тоже станут подспорьем», - прокомментировала вице-президент РМК по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова.

Благотворительная программа РМК работает в Челябинске, Коркино, Вишневогорске, Карабаше, Кыштыме, Долгодеревенском, Томинском, Варне, Карталах, Каслях, Межозерном, Фершампенуазе, Агаповском районе, Еткуле и Аргаяше.