Душераздирающие истории исполнения последних желаний смертельно больных

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2 июня 2020, 21:17 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

последнее желание Кэйтлин Норман

Никто из нас не хочет думать о смерти, но больше всего днями своей жизни дорожат те, кто находится в шаге от нее. И хорошо, если рядом с ними есть те, кто поможет сделать эти мгновения незабываемым. «АН» расскажут самые трогательные истории исполнений желаний смертельно больных людей и покажут, какими важными могут быть для некоторых вещи, о которых мы совсем не задумываемся в обычной жизни.

Выпускной бал в больничной палате

Кэйтлин Норман диагностировали агрессивный рак кости (остеосаркому) в двенадцать лет. Она боролась с болезнью два года, после чего заболевание вступило в терминальную стадию. Кэйтлин было суждено умереть.

Самым главным желанием четырнадцатилетней девушки из Кемпбелл Каунти в тот момент стал школьный выпускной вечер. Его устроили прямо в палате: друзья и родственники нарядились и пришли внутрь, а горожане со свечами встали под окнами больницы.

Через некоторое время, 29 марта 2013 года, Кэйтлин умерла, а на её страничке в социальной сети появилась надпись: «Милая Кейт отошла к Господу в 8:23 утра. Сейчас она вместе с Иисусом! Покойся с миром, Кэйтлин!»

Ночное дежурство

Кайл Беджин из Канзаса всегда мечтал быть парамедиком: работать на скорой помощи и помогать людям. Уже в восемнадцать жить ему оставалось считанные месяцы. У Кайла обнаружили нейробластому.

Энн Хоук – медсестра в хосписе, которая ухаживала за мальчиком, узнала о его мечте и попросила местных специалистов приехать в хоспис и показать Беджину машину скорой помощи и рассказать о своей работе. Парамедики не просто согласились, но и предложили взять его на дежурство. Всю ночь вместе с родными Кайл ездил по вызовам, а утром заявил, что попробует выучиться на парамедика. Даже несмотря на то, что осталось ему не долго.

Кайл поступил в колледж по специальности, а руководство EMS выдало ему бейдж и униформу. Его приняли в «Cowley Community College» и даже организовали удаленное обучение. Через две недели, увы, состояние мальчика стало ухудшаться. Предполагалось, что он закончит обучение в марте 2015 года, но еще в феврале он умер. Почетный сертификат, подписанный руководством колледжа и EMS, родителям Кайла вручили на похоронах.

Последний выход в море

В ноябре 2006 года умирающего Марио Стефанутто перевозили из одной больницы в другую. В принимающей больнице не было мест и мужчину (и его сопровождающего Кеса Велдбура) просили подождать. Кес предложил ему, оказавшемуся моряком на пенсии, съездить куда-нибудь на часок. Марио согласился и попросил отвезти его на канал Влаардинген, чтобы он попрощался с Роттердамской гаванью. Они провели там больше часа, а Стефанутто плакал от радости.

Велдбур потом вспоминал: «Я спросил, не хочет ли он еще раз выйти в море? На что он ответил, что это, к сожалению, невозможно, поскольку он не встает с кровати».

В следующий свой выходной Кес попросил у начальства разрешения взять машину скорой, связался с турфирмой, которая организует поездки по Роттердамской гавани, и в ближайшую пятницу забрал Марио на прогулку по море.

Увидеть собаку в последний раз

57-летний Кевин Макклейн из города Сидар-Рапидс, штат Айова, был бездомным и жил в машине со своей собакой Юртом. В мае 2011 у него нашли рак легких. Мужчину отвезли в хоспис, а собаку отправили в приют. Однажды Макклейн сказал фельдшеру Яну Эрцег, что у него есть собака, и он хотел бы увидеть ее. Как выяснилось, Эрцег был волонтером в приюте для животных, в который и отвезли Юрта.

Ян сделал все, чтобы Кевин встретился с псом в последний раз. Собака узнала хозяина сразу же: Юрт лизал его руки и лицо. По словам очевидцев, мужчина был по-настоящему счастлив. Умер Макклейн через два дня после этой встречи.

Хоумран для деда

83-летний Фрэнк Сабо и его внук Джонатан очень любили бейсбол. Во время их последнего разговора они обсуждали предстоящий бейсбольный турнир мальчика и Фрэнк очень просил своего внука сделать хоумран (удар, когда мяч перелетает через все боле и спортсмен спокойно завершает круг). Джонатан сомневался. Он не был сильным игроком, тем более что сделать хоумран обычной деревянной битой – очень сложно. Вдобавок к этому игра проходила на поле низшей лиги, которое куда больше, чем те поля, на которых их команда привыкла играть. Понятно, что сделать хоумран в таких условиях еще сложнее.

Сабо умер 21 июля 2012 года, а через три дня после его смерти, Джонатан сделал хоумран. Он бежал вокруг базы и плакал. Похороны состоялись на следующий день после игры, и Джонатан отдал дедушке свой мяч, на котором было написано: «Самому лучшему дедушке на свете, я люблю тебя. Покойся с миром».