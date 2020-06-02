Экологи доказали, что статистика по природным пожарам в России существенно занижена

Аргументы Недели → Общество 13+

2 июня 2020, 20:08 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Эксперты «Гринписа России» впервые пересчитали все возгорания в лесах, степях и полях нашей страны. Согласно их данным, с начала 2020 года выгорело порядка 13,5 млн га природных территорий - это больше, чем площадь Греции.

Официальную статистику природных пожаров в России Минприроды представит лишь в конце года. Для подсчета возгораний экологам пришлось привлечь 500 добровольцев.

По словам эксперта «Гринписа» Алексея Ярошенко, МЧС учитывает природные пожары только при их угрозе населенным пунктам.

По данным российской информсистемы дистанционного мониторинга лесных пожаров (ИСДМ-Рослесхоз), с начала года огонь прошел по 4,98 млн га. Для подсчетов в «Гринписе» решили использовать данные со спутников Sentinel-2 Европейского космического агентства. Каждый из добровольцев выбирал участок российской территории, осматривал данные спутников за определенный период и вручную наносил контуры пожаров на карту. Работа волонтеров перепроверялась специалистами в области геоинформационных систем. В результате подсчетов оказалось, что с января до середины мая в России выгорело почти в три раза больше природных территорий, чем зафиксировано ИСДМ-Рослесхоз.

«Гринпис» составил «антирейтинг» российских регионов по соотношению площади природных пожаров к размерам субъекта РФ. На первом месте оказалась Еврейская автономная область - там огонь прошелся по 20% площади, а всего сгорело 822 тыс. га лесов, кустарников и сельхозземель. Второе место разделили Новосибирская и Омская области (выгорело по 10% территории - 1,8 млн га и 1,4 млн га соответственно), тройку замыкает Калининградская область (9,45% площади, 129 тыс. га растительности).

Экологи отмечают, что треть площади всех весенних пожаров в стране пришлась на земли сельскохозяйственного назначения, которые не используются десятки лет и постепенно зарастают лесом.

«По самой скромной оценке, на этих землях огонь уничтожил не менее 4,7 млрд молодых деревьев. В семь раз больше, чем их вырастили во всех лесных питомниках страны в прошлом году», - сообщают эксперты «Гринпис».

В России государственная статистика учитывает лишь пожары на землях лесного фонда. Экологи настаивают, что государство не должно закрывать глаза на масштабное выгорание и других природных территорий.