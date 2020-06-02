Экс-главу Dzintars хотят лишить товарного знака

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2 июня 2020, 19:05 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Латвийская компания Dzintars, фото соцсети

Латвийская компания по производству косметики Dzintars, которая признана неплатежеспособной, имеет огромное желание отсудить фирменный товарный знак предприятия у экс-главы Ильи Герчикова.

Напомним, косметическое предприятие Dzintars официально признано неплатежеспособным. Производственное оборудование выставлено на продажу за долги. Кредиторы требуют у предприятия 17 млн евро.

Понятно, что легендарного Dzintars больше не существует. Единственное, что осталось – товарный знак! Но и он уже «во владении» экс-директора предприятия Ильи Герчикова.

Видимо, такое «распределение» не устраивает неплатежеспособное предприятие.

Администратор неплатежеспособности фирмы Янис Озолиньш пояснил, что подан иск в суд, чтобы вернуть предприятию товарный знак, который был присвоен Герчиковым до объявления неплатежеспособности.

«Dzintars хочет вернуть все товарные знаки, которые по мнению администратора были необоснованно отчуждены в пользу Ильи Герчикова»,- заявил г-н Озолиньш.

Что касается экс-главы предприятия, то г-н Герчиков в 2019 году учредил фирму Dzintars Beauty, единственным владельцем которой является сам бизнесмен. И все бренды, товарные знаки, патенты принадлежат Илье Герчикову.

Что касается работников Dzintars, то предприятие не выплатило им зарплату в размере миллиона евро…