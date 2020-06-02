Опубликован график отключения горячей воды в Москве

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2 июня 2020, 18:49 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

Отключение горячей воды в Москве в этом году начнется 1 июля. Заместитель мэра Петр Бирюков сообщил, что продолжительность необходимых плановых работ составит не более 10 дней. Как обычно в последние годы, узнать дату и сроки отключения горячей воды можно на специальном информационном сервисе.

Услуга доступна в специальном разделе на сайте мэрии и на портале Московской объединенной энергетической компании (МОЭК). В поисковой строке указывается номер дома и название улицы.

Плановые работы по отключению воды в Москве в прошлые годы начинались в мае. В этом году из-за пандемии коронавируса и режима самоизоляции мэр Москвы Сергей Собянин перенес график проведения работ.