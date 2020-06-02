Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Опубликован график отключения горячей воды в Москве

, 18:49 [ «Аргументы Недели» ]

Опубликован график отключения горячей воды в Москве
pexels.com

Отключение горячей воды в Москве в этом году начнется 1 июля. Заместитель мэра Петр Бирюков сообщил, что продолжительность необходимых  плановых работ составит не более 10 дней. Как обычно в последние годы, узнать дату и сроки отключения горячей воды можно на специальном информационном сервисе.

Услуга доступна в специальном разделе на сайте мэрии и на портале Московской объединенной энергетической компании (МОЭК). В поисковой строке указывается номер дома и название улицы.

Плановые работы по отключению воды в Москве в прошлые годы начинались в мае. В этом году из-за пандемии коронавируса и режима самоизоляции мэр Москвы Сергей Собянин перенес график проведения работ.

ИЧ

Общество

Sohu поведало о бегстве эсминца США от Крымского моста из-за российских кораблей

Sohu поведало о бегстве эсминца США от Крымского моста из-за российских кораблей

Российские военные корабли отогнали американский эсминец «Портер» от Крымского моста. Об этом рассказывается в материале, появившемся некоторое время назад на страницах китайских интернет-СМИ.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью