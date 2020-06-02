Как в России при высоком уровне разводов получить алименты на ребенка

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2 июня 2020, 18:35 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Россия является одним из мировых лидеров по количеству разводов на душу населения. В стране живет 17 миллионов семей с детьми, в каждой третьей из них детей воспитывает только один родитель - зачастую без финансовой помощи от бывших супругов.

В ведении Федеральной службы судебных приставов на постоянной основе находится более 1 млн долгов по алиментам. При этом приставам удается взыскать менее 10% от общего объема задолженности.

В Санкт-Петербурге два года назад женщина подала в суд на алименты и выиграла дело. Единственная сумма, которую ей удалось получить от гражданского мужа - 21 рубль. Женщина передала судебным приставам номер его карты - им удалось снять все, что на ней было. Общий долг ее мужа на содержание их ребенка составляет сейчас 800 тысяч рублей. Мужчина благополучно выехал за границу и сейчас живет в Киргизии. В качестве меры принуждения приставы имеют право запретить должнику выезжать за рубеж, но эти ограничения можно обойти.

«Например, едем в Белоруссию и улетаем, куда хотим, из Минска. На границе с Россией контроля нет, а на вылете из Белоруссии у пограничной службы нет российской базы судебных приставов. Вот и все», - рассказывает юрист в сфере семейного права Лариса Вдовина.

Согласно данным судебной статистики, в России ежегодно расторгают брак около 300 тысяч пар, имеющих совместных несовершеннолетних детей. На тысячу населения в 2018 году в нашей стране приходилось 4 развода и 6 браков. Каждый десятый новорожденный в России регистрируется без указания отцовства.

Юристы в сфере семейного права привыкли отождествлять плательщика алиментов с отцом. На практике так и происходит, почти всегда их клиенты - матери, которые воспитывают детей самостоятельно. По данным Федеральной службы судебных приставов (ФСCП) за 2018 год, 4 из 5 должников по алиментам - мужчины. В основном диапазон их возраста - от 30 до 42 лет. По сообщению пресс-службы ФССП, общая сумма взысканных алиментов в 2019 году составила 17,4 млрд руб., в 2018-м - 15,2 млрд руб. Ведомству удается взыскать менее 10% от общего долга россиян по алиментам, средний долг по которым составляет более 100 тысяч рублей.

Низкую собираемость долгов по алиментам юристы объясняют неэффективной работой службы судебных приставов. В арсенале ведомства есть несколько принудительных мер. Одна из основных - направление копий документов о долге работодателю должника. Так, часть заработной платы автоматически каждый месяц уходит на погашение задолженности и уплату самих алиментов. 90% взысканных во второй половине 2019 года долгов на детей были собраны именно таким образом. Однако из-за широкого распространения в России серых зарплат эта практика эффективна далеко не во всех случаях.

Другой инструмент приставов - арест и реализация с публичных торгов имущества должника. Статистика ФССП показывает, что его используют редко. На конец 2019 года в этом состоянии находилось менее 2% исполнительных производств.

«У меня есть один должник, у которого есть четверо детей от разных женщин, - рассказывает Вдовина. - Это обеспеченный предприниматель - просто бессовестный человек. Все его имущество оформлено на супругу. Причем у него приличные алименты определены на детей - по 12-18 тысяч на каждого, а он платит по 5». Юрист отмечает, что долг четверым детям перевалил за миллион рублей, но арестовывать нечего.

У российских родителей есть три варианта, по которым они могут решить споры о совместном содержании детей после расставания. Помимо возможности договориться устно, у них есть право заключить между собой нотариально заверенное соглашение об алиментах. В нем будет установлена сумма и порядок выплат. Третьим и худшим сценарием решения спора об алиментах считается обращение в суд. Договориться об алиментах без суда, согласно статистике, могут лишь менее трети россиян.

Неоднократная неуплата алиментов в России считается уголовным преступлением. Наказание определяется согласно статье 157 УК РФ, максимальная мера пресечения - год лишения свободы. Ежегодно по этой статье осуждают несколько десятков тысяч человек. Тем не менее, это всего несколько процентов от должников, которые находятся в поле зрения ФССП. Зачастую сами женщины не хотят доводить ответчика до тюрьмы.

Низкое число уголовных дел в отношении должников по алиментам объясняется также лазейкой в законе. Эту проблему признают в Министерстве юстиции:

«В возбуждении уголовного дела может быть отказано в связи с осуществлением должниками без уважительных причин нерегулярных и несущественных выплат, размер которых значительно ниже установленного исполнительным документом».

В Госдуме РФ находится законопроект с поправками в 157-ю статью УК РФ. В нем предлагается учитывать уклонение от уплаты и сокрытие доходов и, соответственно, ужесточать наказание - до двух лет лишения свободы.

Правительство предложило другую компромиссную меру: приравнять алиментных должников, которых судебные приставы не смогли разыскать в течение года, к безвестно отсутствующим. Детям в таком случае выплачивается пенсия по потере кормильца - около 5,5 тысячи рублей в месяц. Во многих случаях это почти в два раза больше положенных по суду алиментных выплат. Предложенные правительством поправки были приняты - Владимир Путин подписал закон в марте 2018 года. На сегодняшний день это единственная государственная мера поддержки одиноких родителей, в пользу которых накопился безнадежный долг по алиментам.