Раймонд Паулс о деньгах, налогах, халтурах

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2 июня 2020, 18:08 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Раймонд Паулс, фото: globallookpress.com, © Victor Lisitsyn

Коронавирус затронул не только простых людей, но и «народных», «заслуженных». Некоторые артисты стали сетовать на свое «бедственное» положение в период пандемии. Свое мнение по данному поводу высказал латвийским СМИ композитор Раймонд Паулс.

«В период коронавируса приходится часто слышать, что многим моим братьям по ремеслу, музыкантам, приходится нелегко. Концертов, как мы знаем, нет, а социальные гарантии, которые связанные с налогами, увы, смехотворны. В моей юности и всякое бывало… Были разные халтуры, когда музыканты получают деньги за выступление на свадьбе, и налоги, разумеется, не платились. Сейчас ситуация несколько изменилась… Я все еще много выступаю и в Риге, и в других городах Латвии. Перед каждым концертом мне дают заполнить целый ворох документов, где видно, что к гонорару добавлена сумма налога. И все расчеты происходят через банк. Да, я слышу, что из-за коронавируса многие музыканты остались совсем без пособий. Видимо, было возможным уйти от налогов. Такие случаи не очень редки. Был один такой, когда шведские артисты искали способ не платить налоги на родине. Там очень высоки налоговые ставки. И случаи такие бывают и в Латвии. Я не думаю, что музыканты своими налогами обеспечивают госбюджету большие суммы… Но речь идет о том, что оптимизация происходит за счет социальных взносов. А если скрыть налоги, то от этого пострадает сам артист. Я знаю, что некоторые знаменитые артисты в Латвии получают мизерную пенсию… Например, 200 евро. Значит, что-то неправильно у них было с социальным страхованием. Я думаю, что правильно было бы в договорах с артистами предусматривать выплаты социальных взносов в полном объеме».