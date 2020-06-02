Депутат Мосгордумы: Школы искусств обошли недостатки дистанционного обучения благодаря технологиям

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2 июня 2020, 18:03 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Дистанционное обучение в школах искусств, которое было временно введено в марте, имеет свои минусы, но и педагоги, и ученики благодаря технологиям нашли возможность и способы для полноценной работы. Об этом в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» заявил председатель комиссии Московской городской Думы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

«С конца марта на онлайн-обучение перешли не только общеобразовательные школы, но и школы искусств. Конечно, дистанционное обучение в сферах искусства - временное, вынужденное явление. Людям творческих профессий необходимо видеть реакцию зрителя на то, чем они занимаются: глаза, улыбки, аплодисменты», - сказал Евгений Герасимов.

Он, однако, отметил, что школы искусств благодаря современным технологиям нашли выход из сложившейся ситуации.

«Например, детская школа имени Шебалина занимается музыкой онлайн, в частности, уроки сольфеджио проходят с помощью школьного сайта и мессенджера WhatsApp. Учащиеся фотографируют нотные листы, записывают аудиосообщения с исполнением композиций. Чтобы ученикам было проще и интереснее, педагоги ввели специальный раздел «Написание музыки из фильмов». Учащиеся должны были написать нотами в соответствующих тональностях и ритме музыку из «Гарри Поттера», «Властелина колец» и «Пиратов Карибского моря». По-моему, это отличная идея для занятий - интересно, познавательно и современно», - подчеркнул депутат.

Так как не у всех детей есть музыкальные инструменты и не у всех дома одинаковые акустические условия, некоторые моменты придется наверстать после снятия мер безопасности, добавил парламентарий.

«Сейчас учащимся можно дать базовые знания. Да и никакая техника не может заменить особого общения между учеником и педагогом во время занятий», - сказал он.

Глава комиссии отметил, что учащиеся театральных и актерских школ могут продолжать обучение в дистанционном формате.

«Считаю, у них для этого есть все возможности. Во-первых, можно сделать родственников своими зрителями, а во-вторых, у каждого в квартире есть зеркало. Хотя в Щукинском училище ректор Борис Захава был против репетиций перед зеркалом, но не все его слушались, например, Костя Райкин. А вот французский комедиант Луи де Фюнес, сыгравший комиссара Жюва в известнейшем фильме «Фантомас», тщательно репетировал перед зеркалом все свои актерские штампы, гримасы», - отметил Евгений Герасимов.

По его словам, сложнее всего приходится хореографам. «Чтобы оставаться в форме, необходимо тренироваться каждый день. Не все квартиры позволяют свободно двигаться. Думаю, в таком случае будущим профессиональным танцорам необходимо устраивать тренировки и повторять движения, хотя, возможно, не в полную силу, с чуть меньшим размахом (особенно это касается балерин). Учреждения культуры (парки) уже открыты, скоро они примут своих долгожданных зрителей», - заключил глава комиссии Мосгордумы.