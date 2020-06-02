Медведев призвал поскорее обновить Трудовой кодекс: «Удаленная занятость сохранится после окончания пандемии коронавируса»

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2 июня 2020, 17:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

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Дмитрий Медведев заявил о сохранении удаленной занятости работников после окончания пандемии коронавирусной инфекции СOVID-19. Как объяснил Медведев, председатель «Единой России», поэтому необходимо скорее разработать и принять поправки в Трудовой кодекс, регулирующие эти особенности трудовых отношений с сотрудником, работающим на удаленке.

Политик во вторник на онлайн-совещании о совершенствовании трудового законодательства сказал: «Самое главное, чтобы мы все-таки действовали достаточно быстро, поскольку, я абсолютно согласен с коллегами, удаленная занятость сохранится вне контекста любой пандемии».

По мнению Медведева, тенденция работать в онлайн режиме является следствием развития общего технологического уклада в мире, а не инфекции, которая подтолкнула все страны к развитию таких форм трудовых отношений.

Он считает, что в такой работе есть много позитивного. Медведев также поддержал идею создания отдельной главы, содержащей нормы регулирующие особенности удаленной занятости.