Цифровые путешествия – знакомимся с планетой в режиме онлайн

Итак, дамы и господа, пристегните ремни…то есть, располагайтесь поудобнее, берите в руки телефон или планшет и погружайтесь в атмосферу вдохновения, удовольствия и новых знаний!

Прогуляйтесь по улочкам самых разных городов земного шара от Сиднея до Рейкьявика, используя такие интернет-платформы, как Панорамы Яндекс, Google Street View, 360cities.net.

Насладитесь атмосферой фотоисторий самых живописных мест планеты с российским проектом команды Air Pano. Тут содержится около 2000 панорамных кадров, которые не оставят вас равнодушными.

Мечтаете в реальном времени увидеть Ниагарский водопад, посетить Рио-де-Жанейро, а может быть полюбоваться высотками Дубая или посёрфить на волнах Гавайских островов? Тогда вам на сайт EarthCam.com, где транслируется происходящее в любой точке мира в эту самую минуту. Выбрать локацию можно на карте либо используя строку поиска. Поддержите издание Оформите годовую подписку

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Приобщайтесь к культуре и бесплатно посещайте легендарные мировые музеи в цифровых коллекциях Google Arts&Culture.Когда еще вы сможете одновременно посетить Лувр, Британский музей и Эрмитаж?

Побывайте в лучших операх. Онлайн-трансляции устраивает Венская государственная опера, Баварская опера, Парижская национальная опера, Мариинский театр, Берлинская филармония и др.

Понаблюдать за дикой природой и её обитателями можно на платформе Explore.org. Здесь вы посетите национальные заповедники и парки, где живут самые разнообразные животные от тигров и медведей до пингвинов и морских котиков.

Если вы любите ездить на такси, тогда продолжайте это делать онлайн. С сервисом Drive&Listenвы можете прокатиться по улочкам Праги, Екатеринбурга, или Токио. Ваше путешествие будет сопровождаться звуками улиц или музыкой местных радиостанций, вы даже сможете регулировать скорость движения.

Станьте космонавтом и летите в открытый космос! Да-да, мы серьезно. Завораживающий вид нашей планеты со станции МКС транслируется в прямом эфире на сайте www.ustream.tv.

Отправляйтесь на онлайн-концерт мировых звёзд или вашего любимого музыкального исполнителя, не выходя из дома. Танцуйте с Beyoncé («Homecoming», 2019), подпевайте Depeche Mode («Spirits In The Forest», 2019) инаслаждайтесь творчеством Muse («Live in Rome», 2013).

Пройдите онлайн-курсы по изучению языка, культуры и истории других стран. Огромное количество образовательных программ вы найдете на сервисахCoursera, Арзамас, Лекториум.