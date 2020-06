Цифровые путешествия – знакомимся с планетой в режиме онлайн

Отправляйтесь на онлайн-концерт мировых звёзд или вашего любимого музыкального исполнителя, не выходя из дома. Танцуйте с Beyoncé («Homecoming», 2019), подпевайте Depeche Mode («Spirits In The Forest», 2019) инаслаждайтесь творчеством Muse («Live in Rome», 2013).