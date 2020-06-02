Цифровые путешествия – знакомимся с планетой в режиме онлайн

Безусловно цифровые путешествия не смогут наполнить нас той особенной остротой впечатлений и чувств, которые мы испытываем в реальности. Однако мы должны наслаждаться моментом здесь и сейчас. Давайте изучать информацию о нашем прекрасном мире перед экранами мониторов, она точно будет полезна в будущих пост-ковидных путешествиях.
Итак, дамы и господа, пристегните ремни…то есть, располагайтесь поудобнее, берите в руки телефон или планшет и погружайтесь в атмосферу вдохновения, удовольствия и новых знаний!
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Прогуляйтесь по улочкам самых разных городов земного шара от Сиднея до Рейкьявика, используя такие интернет-платформы, как Панорамы Яндекс, Google Street View, 360cities.net.
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Насладитесь атмосферой фотоисторий самых живописных мест планеты с российским проектом команды Air Pano. Тут содержится около 2000 панорамных кадров, которые не оставят вас равнодушными.
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Мечтаете в реальном времени увидеть Ниагарский водопад, посетить Рио-де-Жанейро, а может быть полюбоваться высотками Дубая или посёрфить на волнах Гавайских островов? Тогда вам на сайт EarthCam.com, где транслируется происходящее в любой точке мира в эту самую минуту. Выбрать локацию можно на карте либо используя строку поиска.
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Приобщайтесь к культуре и бесплатно посещайте легендарные мировые музеи в цифровых коллекциях Google Arts&Culture.Когда еще вы сможете одновременно посетить Лувр, Британский музей и Эрмитаж?
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Побывайте в лучших операх. Онлайн-трансляции устраивает Венская государственная опера, Баварская опера, Парижская национальная опера, Мариинский театр, Берлинская филармония и др.
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Понаблюдать за дикой природой и её обитателями можно на платформе Explore.org. Здесь вы посетите национальные заповедники и парки, где живут самые разнообразные животные от тигров и медведей до пингвинов и морских котиков.
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Если вы любите ездить на такси, тогда продолжайте это делать онлайн. С сервисом Drive&Listenвы можете прокатиться по улочкам Праги, Екатеринбурга, или Токио. Ваше путешествие будет сопровождаться звуками улиц или музыкой местных радиостанций, вы даже сможете регулировать скорость движения.
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Станьте космонавтом и летите в открытый космос! Да-да, мы серьезно. Завораживающий вид нашей планеты со станции МКС транслируется в прямом эфире на сайте www.ustream.tv.
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Отправляйтесь на онлайн-концерт мировых звёзд или вашего любимого музыкального исполнителя, не выходя из дома. Танцуйте с Beyoncé («Homecoming», 2019), подпевайте Depeche Mode («Spirits In The Forest», 2019) инаслаждайтесь творчеством Muse («Live in Rome», 2013).
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Пройдите онлайн-курсы по изучению языка, культуры и истории других стран. Огромное количество образовательных программ вы найдете на сервисахCoursera, Арзамас, Лекториум.
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Устройте кулинарный марафон – на протяжении недели готовьте новые экзотические блюда. Например, сегодня приготовьте известный Том Ям, завтра паэлью. Идеи можно черпать из шоу «Anthony Bourdain: NoReservation», где звезда кулинарного мира рассказывает о кухне разных стран. Также обязателен к просмотру сериал о культуре уличной еды «StreetFood» от Netflix.