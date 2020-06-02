Кубанские единороссы рассказали о голосовании за поправки в Конституцию

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2 июня 2020, 16:38 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Кубанские единороссы будут активно работать по организации голосования за поправки в Конституцию.

Сегодня Президент Российской Федерации Владимир Путин определил дату голосования по поправкам в Конституцию – 1 июля

«Единая Россия» будет активно работать по организации голосования за поправки в Конституцию.

По словам секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Николая Гриценко, главная задача – обеспечить информированность граждан о предложенных поправках, а также максимальную безопасность при голосовании.

«Поправки, предлагаемые к внесению в Конституцию, имеют огромное историческое значение для каждого из нас. Ничего не должно препятствовать гражданам выразить свою позицию. Теперь задача – информировать людей, разъяснять им смысл поправок в Конституцию с учетом эпидситуации, используя все доступные ресурсы», − подчеркнул Николай Гриценко.