Челябинцы высказались по поводу строительства спортивного центра

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2 июня 2020, 15:50 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

На Северо-Западе Челябинска будет начато строительство спортивно-образовательного центра. Эксперты и челябинцы рассказали, что ждут от нового спортивного объекта.

Отметим, в спортивный центр будут входить ледовый дворец «Шайба», медико-восстановительный центр, стадион с футбольным полем, плавательный бассейн, Центр по хоккею с ледовой ареною. В одном здании с ним будут располагаться тренажерный и игровой залы, бросковый зал с синтетическим льдом, столовая и общежитие. Общая площадь спортивного центра будет составлять не менее 20 га. Из федерального бюджета на строительство выделен 1 млрд 65 миллионов рублей, 29 миллионов рублей из областного бюджета.

В беседе с корреспондентом «Вечернего Челябинска» тренера хоккейной школы «Трактор» Александра Глазкова, спортивный центр будет востребован горожанами.

«Вы только представьте, всё в одном месте: интернат с великолепными условиями, общеобразовательная школа, бассейны, тренажерные и игровые залы — это же мечта, которая сбывается на наших глазах», — отметил он.

Председатель родительского комитета спортшколы Челябинка Ольга Хайсарова считает, что многие давно ждут появления такого центра. «Мы очень рады, что в городе строится такой спортивный центр, — сказала она. — Ттеперь открываются современные условия для спортивного развития и образования наших детей».