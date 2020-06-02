Что мы знаем о педофилах и правила защиты от них

Аргументы Недели → Общество 13+

2 июня 2020, 15:51 [ «Аргументы Недели», Денис Виленский ]

Фото: соцсети

Какие чувства вызывает у вас слово "педофил"? Не ошибусь, если предположу, что у большинства читателей руки инстинктивно сжимаются в кулаки, а к горлу подкатывает волна брезгливой ненависти и порицания. Признаться, и я чувствую то же самое.

Вместе с тем, время от времени актуализирующаяся проблематика педофилии формирует ряд серьёзных вопросов, требующих изучения и анализа. Возможно, со временем, ответив на некоторые из них, мы сможем лучше изучить этот феномен и найдём способы решения формируемых им проблем как в настоящем, так и в будущем. Например, почему действия сексуального характера в отношении человека, не достигшего определенного возраста, вызывают у нас и в обществе столько агрессии и посрамления? Где пролегает призрачная грань между нашей подлинной природой и навязанными обществу цивилизационными конструктами? Можно ли восхищаться эстетикой детского тела и если да, то почему выставка всемирно известного фотографа Джока Стерджеса в Москве вызвала такое негодование и общественный резонанс? Почему то, чем совершенно свободно и с удовольствием занимаются взрослые, до определенной возрастной черты называется "растлением"? Какие глубинные основания лежат в обществе, порицающем подобные отношения? Как относиться к ранним бракам в нашей богатой национальными традициями стране? Является ли педофилия безусловным "злом" или это дремлющая до поры до времени "норма", задавленная несколькими столетиями диктата христианского догматизма? Где та грань, переступая которую, естественная склонность испытать сексуальное удовольствие и доставить его другому человеку становится преступлением?

У меня складывается впечатление, что, прежде всего, нас отталкивает ужас перед осознанием подлинной природы человека, собственных подавленных желаний и бездной скрытого в нас эволюционного опыта, заключающего в себе механизм защиты человеческой популяции от вырождения.

И, действительно, даже самый ортодоксальный читатель, уверенный в своей чистоте, нравственности и непоколебимости своих моральных и этических идеалов, при желании, легко может узнать о наличии у себя склонности к педофилии, оценив степень и качество своего возбуждения при просмотре классиков подросткового фото, наподобие упомянутого выше Джока Стерджеса.

Думаю, для многих станет откровением, если я скажу, что педофилия и преступления сексуального характера, связанное с вовлечением в половые отношения несовершеннолетних, – это совсем не одно и то же. Педофилия, ­– это всего лишь одна из порицаемых традиционным обществом форм девиаций сексуального поведения, к которым до последнего времени относили и гомосексуализм. В этой связи, осторожно замечу, что с ростом толерантности западного общества в отношении сексуальных меньшинств, начинает прослеживается очевидная тенденция к легализации ранее табуированных отношений, что, разумеется, не может не тревожить меня, как последовательного сторонника традиционных ценностей.

В общих чертах, само понятие педофилии сводится к сексуальному возбуждению по отношению к лицам, не достигшим возраста половой зрелости или только вступившими в него. О преступлении, обусловленном склонностью к педофилии, можно говорить лишь в том случае, если взрослый человек, испытывающий подобные наклонности, совершает в отношении ребёнка действия сексуального характера, как, например, контакт с целью получения сексуального удовлетворения или склонение к оному, а также демонстрацию порнографических материалов и т.д. Далеко не все люди, совершившие преступления сексуального характера по отношению к детям, являются педофилами. Довольно часто педофилов ошибочно путают с куда более многочисленными социопатами, проявляющими садистские наклонности в отношении детей, но, при этом, имеющими вполне традиционные сексуальные пристрастия. Более того, как показывают исследования, настоящие педофилы, коих в Европе не более одного процента, в абсолютном своём большинстве склонны совершать подобные действия исключительно в своём воображении, сидя за экранами персональных компьютеров.

Генезис педофилии, как сексуального отклонения от сложившейся нормы, до конца не изучен. Некоторые специалисты полагают его следствием предрасположенности, органических нарушений центральной нервной системы, другие – последствием перенесенных физических и психологических травм, а некоторые, вообще, утверждают, что среди гоминид, к которым относится и человек разумный, это вполне обыденное явление. Не случайно, в некоторых культурах сексуальные взаимоотношения с детьми и подростками считались нормой. Так, например, в Древней Греции сексуальное общение с юношами и мальчиками считалось вполне обычным делом и лишь с приходом христианства стало порицаться и называться совращением. Удивительно, но подобных взглядов на историю стигматизации педофилии придерживались и некоторые отечественные специалисты.

Подобно гомосексуалистам, педофилы также, время от времени, стремятся заявлять о своих правах и даже предпринимают отдельные попытки создать общественные организации, как, например, голландское «Общество Мартейн», попытавшееся в 2006—2010 годах зарегистрировать партию «За любовь к ближнему, свободу и многообразие», позже отвергнутую Верховным судом Нидерландов и Европейским судом по правам человека. При этом, важно отметить, что подавляющее число педофилов стесняются публично высказываться о своей ориентации, предпочитая скрытно реализовывать эротические фантазии без какого-либо ущерба для детей.

Рассуждая о стигматизированной теме педофилии, нельзя не коснуться и табуированной темы детской сексуальности. Говоря о понятии "ребёнок", важно отметить, что возрастные границы "детства" в различных культурных традициях и законодательстве разных стран значительным образом разнятся. Немногое, что их объединяет, – это представление о периоде полового созревания, начинающегося в 9-12 лет и завершающегося к 18-20 годам, а также, о некотором возрасте "согласия", начиная с которого, сексуальные отношения считаются вполне допустимы. Кстати говоря, Лолите из одноименного романа Набокова на момент знакомства с главным героем было всего лишь 12-13 лет.

Да, традиционно детская сексуальность отрицается обществом. И мать, и отец до поры до времени считают своего ребёнка существом асексуальным и даже почти божественным. Вместе с тем, по мнению основателя школы психоанализа Зигмунда Фрейда, это далеко не так и, даже на этапе грудного вскармливания, дети уже испытывают определенного рода неосознанное сексуальное влечение, подавление которого, по мнению Фрейда, приводит к серьёзным неврозам, накладывающим свой негативный отпечаток на всю последующую жизнь.

При этом, всегда надо помнить, что родители несут безусловную ответственность за своих детей и их окружение, дабы изолировать чад от нежелательного общения, включая внимание со стороны лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. Следуя этому, они могут и обязаны контролировать их контакты по своему усмотрению, исходя из примата пользы и безопасности.

Впрочем, если абстрагироваться от вышеизложенных теоретических суждений, то, пожалуй, основным критерием и мерилом оценки действий и правонарушений в отношении половой неприкосновенности несовершеннолетних, является российское уголовное законодательство. Согласно Уголовному кодексу Российской Федерации за подобные действия предусматривается весьма суровое наказание – тюремное заключение на срок от 8 лет и вплоть до пожизненного лишения свободы. Кроме того, лица, уличённые в подобных деяниях, лишаются права занимать определенные должности и заниматься отдельными видами деятельности.

К сожалению, нужно признать, что за последние годы общее число таких правонарушений обнаруживает тенденцию к росту. Ни психологические способы нормализации сексуальной ориентации, ни радикальные способы "лечения" педофилов-правонарушителей, наподобие физической и химической кастрации, на сегодняшний день не способны решить эту проблему и не приносят ощутимых результатов.

По статистике, львиная доля преступлений сексуального характера осуществляется в отношении девочек, при том, что на долю пострадавших мальчиков приходится лишь незначительная их часть. Вместе с тем, опасность сексуального насилия в отношении мальчиков заключается ещё и в том, что, повзрослев, они со значительной долей вероятности будут сознательно или бессознательно пытаться повторить этот трагический "опыт", но уже в отношении других детей.

Отдельную тему представляет собой сексуальное насилие внутри семьи, информация о котором крайне редко покидает её пределы. Всё, что может сделать для таких детей общество, – это предоставить им эффективные каналы коммуникации для получения всей необходимой помощи и защиты.

Сегодня, чтобы добиться желаемого, преступнику с педофильными наклонностями совсем необязательно вступать с ребёнком в интимную связь. Достаточно под тем или иным благовидным предлогом, выманить у него фотографии интимного содержания. Располагая ими, он, ко всему прочему, может успешно шантажировать ими родителей, преследуя уже не сексуальный, а вполне конкретный, корыстный интерес.

Как же защитить своего ребёнка от людей и нежелательных персон, людей с сексуальными отклонениями и от педофилов, в частности? Возможно ли организовать тотальный контроль за кругом общения ребёнка? Думаю, что для большинства российских семей, в особенности, для жителей городов, это почти неразрешимая задача, особенно, учитывая тот факт, что современные дети находятся в мощнейшем потоке коммуникации с миром, неизмеримо возросшем за последнее время с появлением сети Интернет, обнаруживающего тенденцию к экспоненциальному росту. На мой взгляд, всё, что мы можем сделать, – это лишь чуть больше времени и внимания уделять нашим детям, их чаяниям и интересам, конечно, не забывая при этом и о семейной педагогике. Даже самые простые советы – не заговаривать с незнакомым "дядей" или "тётей" или ежедневный контроль интернет-трафика с ограничением посещения ряда определённых сайтов, уже в значительной степени смогут обеспечить существенный уровень безопасности вашего ребёнка. Ещё лучше, если вам удастся стать для него лучшим другом, с которым он сможет поделиться самым сокровенным. Полагаясь на личный опыт и опыт своих друзей, я могу рекомендовать, с определённого возраста, смотреть фильмы, обыгрывающие в драматическом ключе тему встречи в незнакомцами, хотя, признаться, я и сам до сих пор смотрю их, вжимаясь в кресло.