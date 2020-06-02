В новостройках могут исчезнуть мусоропроводы, зато появятся измельчители пищевых отходов

В правительстве предлагают строить многоквартирные дома без мусоропроводов — они не позволяют вести раздельный сбор отходов.
При проектировании домов рекомендуется устанавливать измельчители пищевых отходов.
План внедрения раздельного сбора мусора также содержит предложения по стимулированию переработки мусора: освободить физических лиц от уплаты налога на доходы физически лиц при сдаче вторичных ресурсов; снизить плату населения за отходы, накапливаемые отдельно, в контейнерах для раздельного накопления отходов.