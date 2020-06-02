Граждане коронавирусные. Пандемия выдвинула на первый план биологический статус

Аргументы Недели → Общество 13+

2 июня 2020, 15:17 [ «Аргументы Недели» ]

Пандемия создала серьёзные предпосылки для новой классификации граждан. Биологические различия выступают одним из главных факторов дифференциации. К примеру, петербуржцев, скончавшихся от COVID-19, хоронили на специальных участках кладбища, если родственники не соглашались на кремацию. Гражданские права сталкиваются с политическими нормами.



В период пандемии граждане вынуждены терпеть ограничения. Люди в такое время разделяются на несколько категорий именно по биологическому принципу, чего не было ранее. В начале XXI века антрополог Адриана Петрына предложила понятие «биологическое гражданство». В период пандемии оно приобрело особое значение. Социальные статусы людей постепенно отодвигаются на второй план, вместо них вводятся ограничения.



Присвоение биологического гражданства человеку обеспечивает ему определённый капитал. К примеру, в крупных мегаполисах человек с заболеванием может рассчитывать на поддержку правительства, получение бесплатного медицинского обслуживания, доступ к социальным лифтам. В период пандемии биологическое гражданство позволяет легитимировать меры контроля. Никто не спорит с тем, что «жизнь человека бесценна, нужно обязательно думать о будущем. Биологические ценности выходят на первый план. Однако наличие заболевания может выступить и фактором полной изоляции человека от общества без оказания поддержки.



