В Норильске после аварии на ТЭЦ в реку попало более 20 тысяч тонн дизельного топлива. Оно могло достичь ледникового озера Пясино

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2 июня 2020, 14:12 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

Фото: прокуратура города Норильска

В Таймырском Долгано-Ненецком районе и городе Норильск введён режим ЧС из-за утечки топлива на норильской ТЭЦ-3, которой пользуется АО «НТЭК». Специалисты Всемирного фонда дикой природы (WWF) предполагают, что топливо могло достичь ледникового озера Пясино.

«От протекшего резервуара до реки Амбарная около 12 километров, и к утру 31 мая топливо уже попало в реку. Оттуда до Пясино примерно 20 километров, так что мы предполагаем, что сегодня, 1 июня, загрязнение уже достигло озера», – отметил руководитель программы по экологической ответственности бизнеса WWF России Алексей Книжников.

По данным следствия, произошла разгерметизация одного из резервуаров и разлив горюче-смазочных материалов на проезжую часть технологической дороги, после чего загорелся проезжавший по ней автомобиль. Всего, предположительно, разлилось около 20 тыс. тонн нефтепродуктов на площади около 350 кв. м.

«Компания мобилизовала необходимую технику, людей обеспечили их ресурсами для того, чтобы провести рекультивацию земель, которые были залиты нефтепродуктами. Обследовали водные объекты, которые могли быть затронуты, выявили и предприняли меры по купированию этих ситуаций. И сегодня продолжаем ликвидировать, и в ближайшее время должны закончить, в соответствии с нашим планом действий. Мы привлекли для ликвидации инцидента профессиональную команду с Мурманского филиала. Они оказали действенную помощь не только с оборудованием, но и опытом», – прокомментировал ситуацию генеральный директор АО «НТЭК» Сергей Липин.

В местном Роспотребнадзоре пояснили, что нефтепродукты пока не проникли в подземные источники. Однако в Росрыболовстве уже охарактеризовали случившееся как экологическую катастрофу с долговременными последствиями.