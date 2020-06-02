Журналист два дня провел в коронавирусном отделении. Врачи диагностировали пневмонию, а оказалось, что он отравился грибами

Аргументы Недели → Общество 13+

2 июня 2020, 14:25 [ «Аргументы Недели» ]

Журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников рассказал, что обратился за медпомощью из-за повышенной температуры, ему сделали КТ и недолго думая поставили диагноз – двусторонняя пневмония.

«Врач в приемном покое сказал, что сто процентов - двусторонняя пневмония и что это оно. И что мутные стекла и т.д. И что поражение легких -до 25 процентов. Что надо срочно госпитализироваться. Назначили довольно агрессивную терапию, подходящую моменту: противовирусное, два вида антибиотиков, противомалярийное, кроверазжижающее... Ну все абсолютно», - написал корреспондент в социальных сетях.

А через сутки новая бригада врачей, внимательно изучив анализы, засомневалась, что это коронавирус. И хотя при приеме в отделение журналист уже говорил, ему пришлось повторить еще раз: «Я накануне нашел двухлитровую банку соленых грибов, ассорти, не сам солил, подарок, но пробовал, были очень хорошие. Я обрадовался, там правда плесень наросла сантиметра четыре, ну я ее столовой ложкой убрал, да грибы-то и доел. Вы посмотрите, говорю, вдруг еще и отравился».

В конце концов врачи поставили диагноз - острый гастроэнтерит, но в коронавирусном отделении все равно пришлось провести двое суток. «Я говорю: да как же?! Мы же уже здесь! В самом логове ковида! Почти двое суток! В этой бездне! Без масок и перчаток. Мы, которые все свято исполняли два месяца. А как же, говорю, поражение до 25 процентов? А это протокол у нас: до 25 процентов легкое поражение, до 50 процентов - среднее и т.д. То есть один процент — это уже до 25... В общем, говорят, вам надо срочно выписываться отсюда, а то опасность слишком большая каждую минуту. Но не положить мы вас не могли: а вдруг ковид? Мы выписались не с радостью, а в отчаянии. На прощанье нам сказали с сочувствием, что нам очень сильно повезет, если мы не заболеем на самом деле», - рассказал Колесников.