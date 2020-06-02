Синдикат азовского прокурора остановит мэр Ращупкин

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2 июня 2020, 14:00 [ «Аргументы Недели» ]

прокурор Аслан Джиоев, фото соцсети

Неожиданным событием для общественности города Азова Ростовской области стал арест главы администрации Владимира Ращупкина — обвинение оперирует десятью документами, не дающими явных доказательств по ч. 3 ст. 286 УК РФ «превышение должностных полномочий», отсутствие твердой доказательной базы и стало причиной перевода главы города под домашний арест.

Следствие считает, что двумя годами ранее Ращупкин незаконно отдал под строительство коттеджного поселка часть Петровского парка, фарс ситуации заключается в том, что до начала строительных работ эти места даже не назывались так: территории с заброшенным коровником планировали отвести под расширение городского кладбища. Лишь когда выкупивший у города территорию предприниматель снес ветхие строения и благоустроил участки, появился этот самый «Петровский парк» - правильнее говорить, что Ращупкин создал его, а вышло так, что он «превысил должностные полномочия».

Глава Азова получил многолетний опыт в юридических компаниях и государственных учреждениях, отец двух детей накрепко связал свою жизнь с городом — поверить в правовую оплошность бывалого специалиста непросто, да и в поддержку болеющего душой за Азов главы вышли горожане с одиночными пикетами. Ситуация им представляется несправедливой, вероятно, поэтому подробности жизни тихого городка и стали достоянием федеральной прессы.

Выяснилось, что бдительность прокуратуры обеспечил уголовник-рецидивист, по статьям о похищении человека, вымогательстве, разбое (!), угоне и др. в общей сложности он провел 10 лет в местах лишения свободы — это Виктор Кабашов, который на воле вдруг записался в активисты и возглавил некоммерческую организацию «Набат». Именно он и написал обращение в прокуратуру и ряд других инстанций, причем делопроизводство бывший уголовник каким-то чудом ведет на высочайшем уровне: документация составлена исключительно грамотно.

Как и положено настоящей НКО, финансирует ее оппозиционер, бывший депутат и глава местного отделения партии Роста Игорь Симаков, у которого есть личные счеты с Ращупкиным, однако истинным драйвером всех процессов местные источники называют межрайонного прокурора Аслана Джиоева, вылетевшего с аналогичной должности из Батайска после проверки службы внутренней безопасности.

В Батайске Джиоев подмял под себя местного главу, земельный департамент, застройщиков и крупных предпринимателей, что позволило ему обрасти внушительными активами, оформленными на любовницу Мещерякову. Империя разрослась настолько, что Джиоев просто уже не мог утаивать все свои «приобретения», да и проверка раскопала заявление об изнасиловании от его коллеги-следователя, дело замяли еще в 2010-ом.

С переходом на должность межрайонного прокурора Азова и Азовского района Джиоеву удалось расставить своих людей на ключевые должности, в них сразу узнаются участники его «Батайского альянса»: это замглавы по вопросам строительства Ковтунов, глава дептранса Истомин и другие. Подключились и местные, оппозиционер Симаков и замглавы администрации Пшеничная, которая обеспечивала инсайды из главного здания Азова, ей пообещали должность главы города после его ареста.

Ращупкин не встроился в синдикат Джиоева — вероятнее всего, профессиональный юрист не пожелал связываться с незаконными схемами и участвовать в расширении активов прокурора; как известно, «был бы человек, а статья найдется». Вот и нашли, не слишком убедительную, да и заявление подал человек, прямо скажем, не кристальной чистоты Кабашов. Прокурору ведь несложно управлять рецидивистом после 10-летней отсидки, на такого всегда есть «папочка», которой, однако, не нашлось на Ращупкина — в ином случае мы бы увидели реальные, а не надуманные статьи.

И если один мэр не пожелал стать «карманным», то всегда можно встроить другого человека, на эту роль в своем синдикате Джиоев и определил Пшеничную. Однако суд отпускает «виновника» под домашний арест, а обвинения прокуратуры опровергаются возражениями администрации Азова — там предоставили договоры по передаче того самого коровника, превращенного благодаря главе города в «Петровский парк», некоторые участки уже приобретены и жителями города.

Иск прокуратуры, в свою очередь, оперирует весьма абстрактной категорией «нарушенных прав неопределенного круга лиц» - и в самом деле, крайне сложно определить, кто пострадал от превращения замусоренной территории (там появилась стихийная свалка) в благоустроенную зелеными насаждениями зону отдыха. Но прокуратура настаивает на восстановлении вот этих вот, неведомо чьих прав: то есть парк следует уничтожить, и вернуть ветхие коровники, видимо так.

Позиция прокуратуры спорна и по базовым определениям — ведомство Джиоева трактует по-своему нормы земельного и градостроительного законодательства, и пока этот момент остается самым перспективным для успешной защиты Ращупкина, суд может признать ошибочным такой ход обвинения.

Небольшой городок настолько всколыхнула новость об аресте главы, что местные жители даже под дождем вышли на одиночные пикеты с соблюдением социальной дистанции, 4 тыс. их подписей собрали под обращением президенту Путину в защиту городского главы.

Конечно, неформально все говорят о социальной дистанции для Джиоева — прокурору желательно отдалиться от Азова на максимально возможное расстояние, однако в официальной повестке местные жители просто выступают в защиту Ращупкина, который за годы своей работы заслужил в городе крепкую репутацию.