Левада-Центр выяснил, готовы ли россияне к акциям протеста

Аргументы Недели → Общество 13+

2 июня 2020, 13:56 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Левада-Центр провел опрос населения о готовности к протесту, в случае, если социальная поддержка людей государством в связи с кризисом окажется недостаточной. Оказалось, что рост ожидания протестов и участия в них по сравнению с предыдущими месяцами не слишком высокий.

Согласно майскому опросу, лишь 27% россиян считают, что социальные протесты возможны. В феврале 2020-го такой ответ давали 26% респондентов - ровно столько же, сколько и год назад. При этом не верят в возможность протестов 61%, затруднились сформулировать свое мнение 12%. В феврале эти показатели выглядели так: 70% считают выступления маловероятными, 4% - со своим мнением не определились. Результат годовой давности и в этом случае выглядит примерно схожим.

На вопрос социологов, готовы ли граждане к участию в этих социальных протестах, если они вдруг произойдут, положительно ответили лишь 28%, 68% высказали сомнение, что выйдут на улицу. В феврале расклад был 24% на 72%, год назад - приблизительно такой же.

Левада-Центр отмечает, что предыдущие опросы делались методом личного интервью, а нынешний - с помощью телефонного обзвона, и сравнивать полученные цифры не совсем корректно. Косвенным показателем более сложной ситуации с протестами выглядит и уведомление социологов о том, что 12% респондентов считают необходимым прямую раздачу денег всем гражданам России.

Напомним, что по решению Минюста еще в 2016 году Левада-Центр признан иностранным агентом.