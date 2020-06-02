В Петропавловске-Камчатском коронавирусом заболели почти половина медиков «скорой». На весь город работают всего 7 бригад

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2 июня 2020, 13:37 [ «Аргументы Недели» ]

В Петропавловске-Камчатском коронавирусом заболели почти половина всех сотрудников "скорой помощи". На весь город с населением 180 тысяч человек сейчас работают только 7 бригад.

104 сотрудника городской "неотлоджки" находятся на больничном. Болеют не только медики, но и уборщицы, бухгалтеры, водители и даже главный врач станции тоже заболел. Должность эта, похоже расстрельная. До недавней вспышки вируса "скорой" руководил Игорь Байкалов. После того как медики слегли и в городе почти не осталось тех, кто может ездить по вызовам, Байкалова отстранили от должности, а на его место поставили Ирину Кормильцеву.

Правда, и она продержалась недолго: сейчас женщина на больничном, коронавирус у неё пока не подтверждён. Вместо 16–18 бригад в городе сейчас работает в лучшем случае 7. Нагрузка на всех сумасшедшая, вызова приходится ждать по несколько часов. Учитывая, что каждый день в городе регистрируют по 30 больных коронавирусом, — ситуация и вправду тяжёлая, сообщает канал "Baza".