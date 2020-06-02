После запрета на усыновление иностранцами российских сирот их положение не улучшилось

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2 июня 2020, 12:35 [ «Аргументы Недели» ]

Общественники и чиновники поставили галочку о проведении 1 июня Дня защиты детей, но детских проблем не стало меньше. Особенно это касается сирот, которые не могут найти свои семьи в России, а за границу их Родина не отпускает.



В 2013 году российское правительство приняло закон «Димы Яковлева» (имя мальчика, погибшего в американской приёмной семье). Закон был ответом на санкции американского руководства против российских чиновников - так называемого "Закона Магнитского" - юриста, погибшего в российской тюрьме.



По новому правилу американцам запретили усыновлять российских сирот. Многие дети лишились шанса обрести родителей. Именно семьи из США чаще всего брали детей из наших детских домов.



За семь лет усыновление сирот сократилось до самого низкого показателя. Особенно пострадали дети-инвалиды и имеющие отклонения в развитии. Данную категорию полностью запретили усыновлять иностранцам. До принятия закона дети с ограничениями усыновлялись охотнее всего. Россияне, напротив, в половине случаев стараются усыновить именно здорового ребёнка. Российские законодатели решили компенсировать запрет на иностранное усыновление путём увеличения выплат социальной помощи опекунам внутри государства. В первое время можно было наблюдать увеличение количества опекунов, однако позже также возросло и количество случаев возврата сирот в детские дома. По статистике, в 84% случаев уже после года проживания в семье сироту возвращают обратно в детский дом.



Из-за запрета на усыновление российских детей американцы стали чаще брать сирот из Украины. Но после начала войны на Донбассе, количество усыновлений сократилось и в этом государстве.



Сейчас иностранцам для усыновления российского ребёнка требуется судебное решение. Судья должен убедиться, что устроить сироту в России нет возможностей. На днях российский детский омбудсмен подняла вопроса о реформировании органов опеки и попечительства, которые должны контролировать соблюдение прав детей не только в родных, но и в приёмных семьях.



