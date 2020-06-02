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2 июня 2020, 12:17 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

100+ Forum Russia наградит студентов за лучший проект развития родного города

Архитектурный конкурс для студентов «100+ Эволюция города» пройдет в рамках подготовки к 100+ Forum Russia, при поддержке медиахолдинга «Гранада Пресс». Приглашаются студенты и студенческие команды (до 5 человек) профильных специальностей вузов.

Участники будут разрабатывать проекты по развитию туризма в своих родных городах с учетом их культурного и исторического наследия. В презентации проекта конкурсанты должны рассказать об уникальности своего поселения. Это могут быть исторические события, известные жители, природные достопримечательности, достижения мирового уровня и другие особенности. На основе этих достопримечательностей разработать туристический маршрут и проектное предложение по развитию города для привлечения туристических потоков.

Конкурс проводится в очно-заочной форме с 27 мая по 7 октября 2020 г. в два этапа.

Первый этап – заочный, внутривузовский. Заявки от участников в оргкомитет вуза принимаются до 15 июня 2020 г. Студенты-участники должны представить информацию о ключевой идее, концепцию предложения. Оргкомитет вуза отбирает лучшие работы и представляет их в Оргкомитет конкурса (contest@forum-100.ru).

Второй этап – очно-заочный, с 4 сентября по 7 октября 2020 г. Оргкомитет конкурса заочно определяет победителей (1, 2 и 3 место) в номинациях:

- столичный город;

- региональный город;

- поселение городского типа.

Победители представят свои проекты на 100+ Forum Russia 7 октября. Участники конкурса получат дипломы, за 1, 2, 3 места будут вручены ценные призы.

Работы победителей будут собраны в каталог и размещены на сайте forum-100.ru, также их передадут муниципальным образованиям для включения в стратегию развития поселения и в планы реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Организаторы конкурса - Международный форум и выставка 100+ TechnoBuild и Уральский государственный архитектурно-художественный университет (УрГАХУ).

Подробнее о конкурсе - на сайте УрГАХУ и в положении о конкурсе.

О мероприятии.

Международный строительный форум 100+ Forum Russia проходит в рамках 100+ TechnoBuild - это международный форум и выставка профессиональной направленности, посвященные проектированию, строительству, финансированию и эксплуатации высотных и уникальных сооружений любого назначения, вопросам архитектуры, градостроительства, энергоэффективности, комфортной городской среды, благоустройства. В 2020 году мероприятие планируется провести с 6 по 8 октября при поддержке Минстроя России, Правительства Свердловской области и Администрации города Екатеринбурга.

В деловой программе форума 90 деловых мероприятий, в том числе шесть форумов одного дня. К участию приглашаются более 350 российских и международных спикеров.

В 2019 году на мероприятие зарегистрировалось 10 757 участников из 33 стран мира, проведено 80 деловых секций, выступили 336 спикеров, включая 40 иностранных. В выставке 100+ Технологии для городов приняли участие 122 экспонента из 10 стран, 11 регионов и 18 городов России.