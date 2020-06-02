Возвращаем полезные привычки в жизнь #СУТРАПОРАДИО

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2 июня 2020, 12:11 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

С 1 июня жители Челябинска и Челябинской области смогут начинать свой день на волнах радио «Континенталь»

Признайтесь, какие полезные привычки вы приобрели с начала самоизоляции? Кто-то начал заниматься спортом, кто-то подтянул иностранные языки или освоил новую профессию. Для всех, кто жаждет саморазвития и хорошего настроения радио «Континенталь» возвращает ещё одну отличную привычку!

С 1 июня жители Челябинска и Челябинской области смогут начинать свой день на волнах радио «Континенталь» вместе со своим любимым утренним шоу #СУТРАПОРАДИО. При этом мы гарантируем 100% заряд бодрости и позитива, потому что сугубо мужской коллектив разбавит приятный женский голос Ксении Савушкиной.

По словам Арсения Титова, незаменимого ведущего, который никогда не оставит вас без свежих проверенных новостей: «Обновление #СУТРАПОРАДИО мы готовили давно, набрались новых впечатлений и идей и теперь готовы бомбануть с утроенной силой! Уверен, Ксюша добавит в шоу свежей энергии и обаяния. Результат приятно удивит постоянных слушателей и новую аудиторию».

Ксения Савушкина, новая ведущая, украшение нашей команды: «Начнём с того что я никогда не пробовала это втроём. Поэтому я искренне верю, что наше трио будет гармоничным и интересным, потому что мы постараемся сделать каждое утро жителей Южного Урала солнечным, позитивным и легким! Энергия и сила суперпозитива, которую я успела накопить за время самоизоляции, хватит на ближайшие пару лет работы. Но...я ведущая, говорить умею красиво, пусть всё это докажут дела!

Ждем всех в эфире каждый будний день на радио «Континенталь» в 8 утра на частоте 100,4 FM или слушайте онлайн на сайте radiocon.ru и ваше утро всегда будет добрым, а день – позитивным!

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