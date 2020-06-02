Грабители пришли под видом следователей к топ-менеджеру «Ростелекома». Он не удивился, а зря

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2 июня 2020, 12:04 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве четверо неизвестных под видом сотрудников следственного комитета и СОБР пришли домой к топ-менеджеру «Ростелекома» Андрею Левакову. Бизнесмен появлению «людей в погонах» не удивился, а зря.

В феврале этого года МВД совместно с ФСБ задержали его коллег. Их обвиняли в картельном сговоре в рамках реализации проекта «Цифровая экономика». Ущерб от сговора составил 788 млн рублей, и было возбуждено уголовное дело. Имел ли Леваков отношение к афере- не известно, но появление следователей на пороге дома, его совсем не удивило.

Войдя в квартиру, злоумышленники связали Левакова и его гостя, забрали деньги и драгоценности и скрылись на машине. Сейчас размер ущерба устанавливается, сообщает канал "112".