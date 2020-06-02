Депутат Мосгордумы: Столичная сеть велопроката с 1 июня заработала для всех желающих

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2 июня 2020, 11:49 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Городской велопрокат в Москве заработал для всех желающих. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила депутат Московской городской думы Мария Киселева.

«С 1 июня в Москве заработал городской велопрокат для всех желающих. До этого он был доступен только курьерам и волонтерам, причем они могли им пользоваться абсолютно бесплатно. Для них велопрокат, кстати, остается бесплатным и сейчас, а для всех остальных прокатные велосипеды будут платные, но по прошлогодней стоимости, цены не изменились», - сказала Мария Киселева.

По словам депутата, как и в прежние годы можно купить абонемент на сутки, месяц или на весь сезон.

«Можно будет кататься без оплаты, укладываясь в отведенные интервалы. Количество бесплатных аренд ничем не ограничено, от одной станции велопроката до другой можно кататься хоть целый день. На самом деле, вся эта система только выглядит сложной, но она не очень сложна. И очень большое количество москвичей пользуются прокатными велосипедами. Я сама это наблюдаю. Этот всплеск, который был в прошлом году, я уверена, что в этом году будет еще больше. Потому что можно без пробок доехать до места, которое тебе необходимо. И в Москве стало достаточно большое количество мест, парковых зон, где можно кататься», - добавила Мария Киселева.

Она напомнила, что в настоящее время в столице действует пропускной режим, поэтому необходимо оформить цифровой пропуск.

«Надо отметить, что для поездок на велосипеде потребуется цифровой пропуск, сейчас такой формат. Это нужно обязательно учесть. На старте аренды его, конечно, никто у вас не спросит, но если патруль остановит велосипедиста и спросит пропуск, а его не будет, то штраф, конечно, будет обязательно. И еще самый главный момент, прокатными велосипедами нужно пользоваться или в перчатках, или дизенфицировать те части велосипеда, которых мы можем касаться - руль, ручки тормозов и так далее», - пояснила депутат.

Мария Киселева добавила, что такие меры нужны обязательно для того, чтобы восстановить жизнь после пандемии в нормальном режиме.

Депутат рассказала, что в этом сезоне в распоряжении москвичей будет около 6 тыс. велосипедов, работать будет более 600 станций. Велосипеды, отметила Киселева, будут предложены как обычные, так и электрические.

Кроме того, Мария Киселева отметила, что в 2019 году москвичи и гости столицы совершили более 5 млн поездок.

«История велопроката стартовала в Москве в 2013 году. Тогда все началось с 550 велосипедами и было всего лишь 79 станций в городе. А в 2019 году было уже 5,5 тыс. велосипедов, а станций было более 500, 415 тыс. и москвичей, и гостей столицы совершили более 5 млн поездок. Это почти на 17% превысило показатель 2018 года», - сказала депутат.

Как уточнила парламентарий, в 2020 году планируется открыть 100 новых станций, на тысячу увеличить количество велосипедов. «Эти планы, я уверена, будут реализованы несмотря на пандемию», - добавила она.

По словам Марии Киселевой, велосипедную инфраструктуру в Москве нужно развивать, так как это популярное направление, которое пользуется спросом у москвичей.

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